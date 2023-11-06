Обікрав жінку на автовокзалі: волинянина судять утретє за грабіж

Обікрав жінку на автовокзалі: волинянина судять утретє за грабіж
Волинянина судять утретє за грабіж.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 43-річним жителем Ковеля грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

За даними слідства, удень 19 грудня 2024 року на автовокзалі у Ковелі нетверезий двічі судимий до того чоловік відібрав у перехожої мобільний телефон.

Затриманому невдовзі зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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Теги: волинянин, грабіж, суд
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