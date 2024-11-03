Нарощення військ Білорусі біля кордону: у ЦПД заявили, що загрози вторгнення немає





Про це заявив керівник центру Андрій Коваленко, пише



Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що з кінця грудня 2024 року Білорусь наростила військову присутність на кордоні з Україною. Підрозділи Сухопутних військ Збройних сил Білорусі начебто перекинули в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони.



Також там заявили, що наприкінці грудня з росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 ВКС рф.



У Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація каналів про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій.



«Станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі з боку цієї країни немає… Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні», — наголосив Андрій Коваленко.



Білорусь у війні рф проти України



Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російської армії, яка здійснює обстріли України; приймала на лікування військових рф; проводила спільні з росією військові навчання.



У Мін'юсті України зазначали, що Міноборони Білорусі діє в інтересах військово-політичного керівництва росії та сприяло організації підготовки й безпосередньої збройної агресії проти України.



Сам Лукашенко активно підтримує політику путіна. З-поміж іншого, Білорусь звинувачують у причетності до депортації українських дітей зі сходу України. Лукашенко назвав це «оздоровленням» дітей і заявив, що й надалі це робитиме. Водночас Лукашенко поширює наративи російської пропаганди, «демонізуючи» західні країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України спростували інформацію про загрозу вторгнення регулярних військ Білорусі.Про це заявив керівник центру, пише Громадське Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що з кінця грудня 2024 року Білорусь наростила військову присутність на кордоні з Україною. Підрозділи Сухопутних військ Збройних сил Білорусі начебто перекинули в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони.Також там заявили, що наприкінці грудня з росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 ВКС рф.У Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація каналів про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій.«Станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі з боку цієї країни немає… Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні», — наголосив Андрій Коваленко.Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російської армії, яка здійснює обстріли України; приймала на лікування військових рф; проводила спільні з росією військові навчання.У Мін'юсті України зазначали, що Міноборони Білорусі діє в інтересах військово-політичного керівництва росії та сприяло організації підготовки й безпосередньої збройної агресії проти України.Самактивно підтримує політику. З-поміж іншого, Білорусь звинувачують у причетності до депортації українських дітей зі сходу України. Лукашенко назвав це «оздоровленням» дітей і заявив, що й надалі це робитиме. Водночас Лукашенко поширює наративи російської пропаганди, «демонізуючи» західні країни.

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