На Волині горів швейний цех
Сьогодні, 11:49
8 січня о 05:47 до служби 101 надійшло повідомлення про задимлення в приміщенні швейного цеху, що знаходиться в місті Володимир на вулиці Сагайдачного.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події прибули вогнеборці 7-ї ДПРЧ міста Володимира, які оперативно ліквідували пожежу і запобігли поширенню вогню.
Причина пожежі – встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події прибули вогнеборці 7-ї ДПРЧ міста Володимира, які оперативно ліквідували пожежу і запобігли поширенню вогню.
Причина пожежі – встановлюється.
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