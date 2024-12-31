На Волині горів швейний цех

На Волині горів швейний цех
8 січня о 05:47 до служби 101 надійшло повідомлення про задимлення в приміщенні швейного цеху, що знаходиться в місті Володимир на вулиці Сагайдачного.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події прибули вогнеборці 7-ї ДПРЧ міста Володимира, які оперативно ліквідували пожежу і запобігли поширенню вогню.

Причина пожежі – встановлюється.
На Волині горів швейний цех
На Волині горів швейний цех

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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