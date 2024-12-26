Ветеран війни з Волині переніс 10 операцій. ВІДЕО

Петро Онищук із Володимира — ветеран війни. Поранення очей військовослужбовець отримав у перший день повномасштабного вторгнення на Луганщині. Переніс 10 операцій та зір не повернувся.



Свою історію військової служби чоловік розповів



До 2021 року Петро Онищук працював на різних роботах, хоча за спеціальністю — механік сільськогосподарської техніки. У 2021 році вирішив підписати контракт. Його призначили старшим водієм механіком машини обслуги зенітно-ракетного полку у Володимирі. Перед початком повномасштабного вторгнення його полк перевели на Луганщину. Там і був 24 лютого 2022 року.



"22 лютого ми збили на Луганщині перший безпілотний літальний апарат і "сушку". 23 числа була гробова тишина, затишшя перед бурею, а 24 лютого по нас вже летіли гради і з лівого і з правого флангів, то було за 6-7 км від нас", — розповідає Петро Онищук.



Під час того, як відходили з позицій Петро Онищук отримав поранення очей та контузію.



"Мені очі повибивало від вибуху того, не то, що в мене осколки там, просто від вибуху очі лопнули. Повезли мене в Сєвєродонецьк, надали першу допомогу, потім в Дніпрі очі зашили, потім мене на Львів, десять днів я там був, потім на Винники мене перевели на реабілітацію і потім додому", — пригадує ветеарн війни.

З його слів, львівські медики подали його документи на лікування очей у Німеччині. З червня місяця по травень, майже рік, Петро Онищук лікувався за кордоном. У Німеччині йому зробили три операції під загальною анестезією. На лівому оці у чоловіка 30 швів, на правому — 10-15.



"У мене в очах тільки яблука свої, а то все змінене. На праве око взагалі нуль – темно на правому оці, а на лівому оці – силуети бачу. Заміна рогівки була, заміна кристаликів, шили там. На два ока я десь переніс 10 операцій. Лікарі казали, що такий випадок, як у мене 1 на 10000", — каже Петро Онищук.



Військовослужбовцю виплачують пенсію по інвалідності. У нього пожиттєва перша група. Собі, каже Петро Онищук, у побуті дає раду. Може зварити борщ та нарізати салат. Йому допомагають мама та двоє синів Богдан і Дмитро.



"Буває готуємо з татом, пройдемося в магазин, погуляємо, можемо в місто сходити. Читаю йому новини про досягнення ЗСУ на фронті", — каже син Богдан.



За особисту мужність та героїзм, проявлені під час виконання військового обов'язку Петро Онищук нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із Володимира — ветеран війни. Поранення очей військовослужбовець отримав у перший день повномасштабного вторгнення на Луганщині. Переніс 10 операцій та зір не повернувся.Свою історію військової служби чоловік розповів Суспільному До 2021 року Петро Онищук працював на різних роботах, хоча за спеціальністю — механік сільськогосподарської техніки. У 2021 році вирішив підписати контракт. Його призначили старшим водієм механіком машини обслуги зенітно-ракетного полку у Володимирі. Перед початком повномасштабного вторгнення його полк перевели на Луганщину. Там і був 24 лютого 2022 року."22 лютого ми збили на Луганщині перший безпілотний літальний апарат і "сушку". 23 числа була гробова тишина, затишшя перед бурею, а 24 лютого по нас вже летіли гради і з лівого і з правого флангів, то було за 6-7 км від нас", — розповідає Петро Онищук.Під час того, як відходили з позицій Петро Онищук отримав поранення очей та контузію."Мені очі повибивало від вибуху того, не то, що в мене осколки там, просто від вибуху очі лопнули. Повезли мене в Сєвєродонецьк, надали першу допомогу, потім в Дніпрі очі зашили, потім мене на Львів, десять днів я там був, потім на Винники мене перевели на реабілітацію і потім додому", — пригадує ветеарн війни.З його слів, львівські медики подали його документи на лікування очей у Німеччині. З червня місяця по травень, майже рік, Петро Онищук лікувався за кордоном. У Німеччині йому зробили три операції під загальною анестезією. На лівому оці у чоловіка 30 швів, на правому — 10-15."У мене в очах тільки яблука свої, а то все змінене. На праве око взагалі нуль – темно на правому оці, а на лівому оці – силуети бачу. Заміна рогівки була, заміна кристаликів, шили там. На два ока я десь переніс 10 операцій. Лікарі казали, що такий випадок, як у мене 1 на 10000", — каже Петро Онищук.Військовослужбовцю виплачують пенсію по інвалідності. У нього пожиттєва перша група. Собі, каже Петро Онищук, у побуті дає раду. Може зварити борщ та нарізати салат. Йому допомагають мама та двоє синів"Буває готуємо з татом, пройдемося в магазин, погуляємо, можемо в місто сходити. Читаю йому новини про досягнення ЗСУ на фронті", — каже син Богдан.За особисту мужність та героїзм, проявлені під час виконання військового обов'язку Петро Онищук нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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