Трамп хотів би завершити війну в Україні за пів року, - ЗМІ

Дональд Трамп заявив, що хоче переговорів з Росією про завершення війни, але поки не знає, коли вони відбудуться.



Про це повідомило Radio Free Europe, пише



На пресконференції 7 січня після того, як Конгрес підтвердив перемогу Трампа на виборах, новообраний президент заявив, що сподівається завершити її за термін до пів року.



Трамп, який спілкувався з журналістами на прес-конференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, не сказав, чи зустрінеться він з Володимиром Путіним і як скоро, але сказав, що така зустріч буде недоцільною до інавгурації 20 січня.



"Я не можу вам цього сказати, але я знаю, що Путін хотів би зустрітися", – сказав Трамп.



Новообраний президент під час передвиборчої кампанії заявив, що може припинити конфлікт в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду. На пресконференції Трамп заявив, що сподівається завершити бойові дії протягом шести місяців.



"Сподіваюся, задовго до шести місяців", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи зможе він вирішити війну протягом пів року.



Крім того, Трамп заявив, що Росія та Захід начебто завжди розуміли, що "членство України в НАТО неможливе". Ба більше, між українською та російською сторонами начебто існувала угода, яка, за його словами, "була б задовільною для України та всіх інших".



"Мій погляд полягає в тому, що таке було розуміння завжди. Насправді я вважаю, що у них (Росії та України) була угода. А потім Байден порушив її. Байден сказав: ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", – цитує Трампа Sky News.



Трамп додав, що Росія б таким чином отримала НАТО "прямо у себе на порозі", а Путін протягом багатьох років заявляв, що не хоче, щоб Україна була втягнута в НАТО.



Також Трамп вважає, що Росія напала на Україну після того, як США вивели свої війська з Афганістану.



"І я думаю, що саме тому Росія, побачивши це, пішла і напала на Україну. Вони сказали: "Ці хлопці є некомпетентними, вони не знають, що роблять". Але ми знаємо, що робимо зараз", – сказав новообраний президент США.



Експосол України в США Валерій Чалий уточнив, що Трамп на пресконференції не говорив про зупинення війни за пів року. За словами ексдипломата, який сказав, що переглянув пресконференцію, запитання журналіста стосувалося зустрічі з володимиром путіним, а щодо уточнення про три-шість місяців Трамп "відповів лише про можливу розмову (conversation) в період до пів року («навіть раніше»). Це дійсно можна тлумачити по-різному, але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа".



Раніше обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.



У листопаді видання Washington Post повідомило, що Трамп провів розмову Путіним. Він порадив Путіну не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США у Європі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новообраний президент СШАзаявив, що хоче переговорів з Росією про завершення війни, але поки не знає, коли вони відбудуться.Про це повідомило Radio Free Europe, пише LB.ua На пресконференції 7 січня після того, як Конгрес підтвердив перемогу Трампа на виборах, новообраний президент заявив, що сподівається завершити її за термін до пів року.Трамп, який спілкувався з журналістами на прес-конференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, не сказав, чи зустрінеться він з Володимиром Путіним і як скоро, але сказав, що така зустріч буде недоцільною до інавгурації 20 січня."Я не можу вам цього сказати, але я знаю, що Путін хотів би зустрітися", – сказав Трамп.Новообраний президент під час передвиборчої кампанії заявив, що може припинити конфлікт в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду. На пресконференції Трамп заявив, що сподівається завершити бойові дії протягом шести місяців."Сподіваюся, задовго до шести місяців", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи зможе він вирішити війну протягом пів року.Крім того, Трамп заявив, що Росія та Захід начебто завжди розуміли, що "членство України в НАТО неможливе". Ба більше, між українською та російською сторонами начебто існувала угода, яка, за його словами, "була б задовільною для України та всіх інших"."Мій погляд полягає в тому, що таке було розуміння завжди. Насправді я вважаю, що у них (Росії та України) була угода. А потім Байден порушив її. Байден сказав: ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", – цитує Трампа Sky News.Трамп додав, що Росія б таким чином отримала НАТО "прямо у себе на порозі", а Путін протягом багатьох років заявляв, що не хоче, щоб Україна була втягнута в НАТО.Також Трамп вважає, що Росія напала на Україну після того, як США вивели свої війська з Афганістану."І я думаю, що саме тому Росія, побачивши це, пішла і напала на Україну. Вони сказали: "Ці хлопці є некомпетентними, вони не знають, що роблять". Але ми знаємо, що робимо зараз", – сказав новообраний президент США.Експосол України в СШАуточнив, що Трамп на пресконференції не говорив про зупинення війни за пів року. За словами ексдипломата, який сказав, що переглянув пресконференцію, запитання журналіста стосувалося зустрічі з, а щодо уточнення про три-шість місяців Трамп "відповів лише про можливу розмову (conversation) в період до пів року («навіть раніше»). Це дійсно можна тлумачити по-різному, але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа".Раніше обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.У листопаді видання Washington Post повідомило, що Трамп провів розмову Путіним. Він порадив Путіну не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США у Європі.

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