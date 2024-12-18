Тариф за доставку газу: скільки волиняни платитимуть у 2025 році

Тариф за доставку газу: скільки волиняни платитимуть у 2025 році
Тариф на розподіл природного газу у 2025 році залишається незмінним для споживачів Волині. Його розмір становить 1,884 гривні з ПДВ за 1 м³ на місяць.

Суми у квитанціях волинян у січні зростуть або зменшаться — усе залежатиме від обсягів споживання природного газу у попередньому газовому році, розповіли 7 січня у Волинській філії "Газмережі".

За даними газорозподільного підприємства, газовий рік тривав з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року.

Як розрахувати вартість послуги з доставки газу у 2025 році?

Аби дізнатися щомісячну плату за доставку газу у 2025, треба обсяг спожитого газу за минулий рік поділити на 12 та помножити на тариф – 1,884 гривні з ПДВ. Результат, що вийде, – це сума за доставку газу, яку треба оплачувати до 20 числа щомісяця, зазначили у Волинській філії "Газмережі".

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Теги: газ, платіжки
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