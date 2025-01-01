Росія вночі атакувала Україну 64 дронами
Сьогодні, 09:11
У ніч на 8 січня 2025 року (із 19.30 7 січня) ворог атакував 64-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 41 дрон.
Як повідомили у Повітряних силах, росіяни запустили безпілотники із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії, один – в Білорусь.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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Як повідомили у Повітряних силах, росіяни запустили безпілотники із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії, один – в Білорусь.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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