Очолив евакуацію колони з-під артобстрілу: солдат з Волині отримав держнагороду

33-річний солдат, уродженець села Мильці Старовижівської громади на Волині,отримав від головнокомандувача ЗСУ Сирського державну нагороду.Про це повідомили у Волинському терцентрі комплектування і соцпідтримки (ТЦК).Волинянин служить у Збройних силах України з серпня 2024 року. Нині він виконує бойові завдання у складі 3-ї артилерійської батареї 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. 29 листопада 2024 року, в районі Лебедівки Курської області, колона, у складі якої перебував Іван Римар, потрапила під артилерійський обстріл."В умовах смертельної небезпеки солдат миттєво прийняв рішення змінити маршрут руху та забезпечив укриття для особового складу й техніки в населеному пункті. Після закінчення обстрілу Іван очолив евакуацію. Завдяки його діям вдалося уникнути втрат серед побратимів та зберегти бойову техніку й озброєння", — йдеться в повідомленні ТЦК.