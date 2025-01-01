Курс валют на 8 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 8 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 3 копійки і становить 42,22 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 42,22 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,87 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,30 (-2 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 42,22 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,87 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,30 (-2 коп.)
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