Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 8 січня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 8 січня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У вівторок, 7 січня, були невеликі магнітні хвилювання, які остаточно вщухнуть до середи, 8 січня.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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