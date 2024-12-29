Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 8 січня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 7 січня, були невеликі магнітні хвилювання, які остаточно вщухнуть до середи, 8 січня.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 7 січня, були невеликі магнітні хвилювання, які остаточно вщухнуть до середи, 8 січня.
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