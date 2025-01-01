В Україні назвали головне слово 2024 року

В Україні назвали головне слово 2024 року
Словом 2024 року за версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово" стало слово "бусифікація" - неологізм, який позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою, повідомляє сайт "Мислово".

"Термін вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план", - вважає редакція сайту.

Також там пояснили, що це слово утворилося від кореня "бус" у значенні "мікроавтобус" та суфіксоїда "-іфікація", який вказує на дію, перетворення (від лат. facio – "роблю") за тим самим принципом, що і "русифікація" або "верифікація".

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Теги: слово року, Україна
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