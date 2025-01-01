Помер волинський художник Кость Борисюк

Помер відомий волинський художник та культурний діячПро смерть митця повідомили у Волинському медичному інституті.Кость Борисюк був активним учасником культурного життя країни, організовував виставки, допомагав молодим митцям, сприяв популяризації українського мистецтва в усьому світі, останнім часом активно підтримував наших захисників на фронті.«Його праця залишила незабутній слід у наших душах, бо ми мали щастя знати його особисто та милуватися його роботами. Ми сумуємо через втрату нашого доброго друга, справжнього культурного діяча, чиї роботи стали частиною культурної спадщини України. Висловлюємо щирі співчуття нашій колезі, викладачу історії України, родині, друзям і всім, хто поділяє цей біль», – йдеться в повідомленні інституту.