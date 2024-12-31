Відключення світла на Волині 8 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть завтра графіки
Сьогодні, 21:15
У середу, 8 січня, графіки відключення електроенергії по Україні застосовувати не планують. Про це повідомляє компанія "Укренерго" у застосунку "Київ Цифровий".
"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується", – йдеться у повідомленні.
Разом з тим енергетики радять обмежити використання потужних електроприладів у пікові години – з 6 до 11 ранку та з 17 до 23 увечері.
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"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується", – йдеться у повідомленні.
Разом з тим енергетики радять обмежити використання потужних електроприладів у пікові години – з 6 до 11 ранку та з 17 до 23 увечері.
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