Відключення світла на Волині 8 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть завтра графіки

Відключення світла на Волині 8 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть завтра графіки
У середу, 8 січня, графіки відключення електроенергії по Україні застосовувати не планують. Про це повідомляє компанія "Укренерго" у застосунку "Київ Цифровий".

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим енергетики радять обмежити використання потужних електроприладів у пікові години – з 6 до 11 ранку та з 17 до 23 увечері.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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