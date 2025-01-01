Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 8 січня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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