Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 8 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 8 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.
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