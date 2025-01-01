Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 8 січня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.Хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

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