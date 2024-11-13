У школі на Київщині вибухнув павербанк: загорілася роздягальня спортзалу
Сьогодні, 18:02
У Білій Церкві Київської області 6 січня зайнялась пожежа у шкільній роздягальні. Займання почалось внаслідок вибуху павербанка.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Пожежа сталась у роздягальні спортзалу школи-ліцею №16.
Пожежникам повідомили про задимлення близько 12.20 і вже за пів години пожежу загасили.
Причина займання наразі встановлюється. За попередніми даними, у роздягальні вибухнув павербанк.
Зі школи евакуювали 9 учнів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Пожежа сталась у роздягальні спортзалу школи-ліцею №16.
Пожежникам повідомили про задимлення близько 12.20 і вже за пів години пожежу загасили.
Причина займання наразі встановлюється. За попередніми даними, у роздягальні вибухнув павербанк.
Зі школи евакуювали 9 учнів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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