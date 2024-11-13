У школі на Київщині вибухнув павербанк: загорілася роздягальня спортзалу

У школі на Київщині вибухнув павербанк: загорілася роздягальня спортзалу
У Білій Церкві Київської області 6 січня зайнялась пожежа у шкільній роздягальні. Займання почалось внаслідок вибуху павербанка.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталась у роздягальні спортзалу школи-ліцею №16.

Пожежникам повідомили про задимлення близько 12.20 і вже за пів години пожежу загасили.

Причина займання наразі встановлюється. За попередніми даними, у роздягальні вибухнув павербанк.

Зі школи евакуювали 9 учнів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Теги: школа, Київщина, павербанк
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