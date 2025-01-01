«Шведський центр допомоги» передав у найбільше укриття Волині потужний генератор

В рамках проєкту «SPILNO», Шведський центр допомоги передав Волинському драмтеатру імені Тараса Шевченка потужний генератор. Перш за все, він забезпечуватиме альтернативним живленням протирадіаційне укриття, яке розташоване у підвалі будівлі.Директор театрукаже: «В це укриття може заходити будь-хто, не тільки ті, хто працює в театрі чи глядачі під час вистав, будь-хто. Якщо, не дай Боже, лунає сирена всі приходять. І звісно, що завдяки цьому генератору буде тепло в театрі».Шведський центр допомоги передав вже понад 200 генераторів. Потужність цього – становить 150 кіловатів і він може забезпечити безперебійним живленням повноцінний пункт незламності на 1 000 осіб., учасник Координаційного центру при Волинській ОВА, зауважив:«Пріоритетом благодійного фонду «Шведський Центр Допомоги» завжди було забезпечення альтернативним живленням прифронтових територій, військових, цивільних. Наприклад, забезпечена (генераторами, - ред.) величезна кількість шкіл Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Херсонщини. Відновлено постачання енергетики в Ірпені, в Бучі... Ми дякуємо Богу, що можемо допомогти та обласному центру Волині».Голова Волинської обласної радизауважив, що вже давно на базі протирадіаційного укриття драмтеатру планували зробити один з найбільших в області пункт незламності.Він додає: «Цей генератор допоможе забезпечити нормальне функціонування укриття. Його передали волонтери, які постійно допомагають – Шведський Центр Допомоги – і продовжують працювати. Вони допомагають не тільки комунальним закладам, а й правоохоронному блоку, силовим структурам, Збройним Силам України».Директор Волинського драмтеатру Сергій Скулинець провів невелику екскурсію підземеллями будівлі та показав очільникам військової адміністрації та обласної ради, як в укритті працюють над облаштуванням найбільшого пункту незламності.Голова Волинської обласної військової адміністраціїзауважив - на сьогодні потрібно думати не лише про забезпечення певних об’єктів альтернативними джерелами енергозабезпечення. Він переконаний, що питання має розглядатись комплексно і з врахуванням усіх безпекових факторів.Іван Рудницький зауважив: «Побачили що і керівництво цього закладу переймається в першу чергу за безпеку як самих відвідувачів працівників і відвідувачів театру, а також і дітей, які навчаються… Ну і зрозуміло для того, щоб вони перебували в комфорті в теплі альтернативне енергозабезпечення цього об'єкту є також важливе».В адміністрації драмтеатру запевняють – будуть продовжувати роботу для покращення умов в укритті.На завершення, Сергій Скулинець запросив благодійників на виставу, яка відбудеться у суботу. В рамках проєкт «SPILNO» її відвідають діти-сироти та діти з деокупованих територій, які зараз перебувають на зимових канікулах у таборі Шведського центру допомоги.