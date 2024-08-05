Волинянин зґвалтував 11-річну доньку

Волинянин зґвалтував 11-річну доньку
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 51-річним жителем одного із сіл Камінь-Каширського району зґвалтування та неодноразового сексуального насильства щодо своєї 11-річної доньки.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, протягом травня-листопада 2024 року чоловік зґвалтував та кілька разів чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної доньки.

Це спричинило дитині тривалий розлад здоров'я у вигляді тривожно-депресивної реакції.

Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

Задля уникнення повторного травмування дитини та дотримання міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей, усі слідчі дії з її участю відбувалися у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки «Барнахус», за участі захисника із Центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги, дитячого психолога та законного представника.

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Теги: Волинянин, зґвалтування, прокуратура
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