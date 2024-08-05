Волинянин зґвалтував 11-річну доньку
Сьогодні, 17:04
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 51-річним жителем одного із сіл Камінь-Каширського району зґвалтування та неодноразового сексуального насильства щодо своєї 11-річної доньки.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, протягом травня-листопада 2024 року чоловік зґвалтував та кілька разів чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної доньки.
Це спричинило дитині тривалий розлад здоров'я у вигляді тривожно-депресивної реакції.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Задля уникнення повторного травмування дитини та дотримання міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей, усі слідчі дії з її участю відбувалися у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки «Барнахус», за участі захисника із Центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги, дитячого психолога та законного представника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, протягом травня-листопада 2024 року чоловік зґвалтував та кілька разів чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної доньки.
Це спричинило дитині тривалий розлад здоров'я у вигляді тривожно-депресивної реакції.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Задля уникнення повторного травмування дитини та дотримання міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей, усі слідчі дії з її участю відбувалися у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки «Барнахус», за участі захисника із Центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги, дитячого психолога та законного представника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин зґвалтував 11-річну доньку
Сьогодні, 17:04
У Луцьку п'яний водій вчинив ДТП і пропонував патрульним хабар
Сьогодні, 16:02