Волинянин зґвалтував 11-річну доньку

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 51-річним жителем одного із сіл Камінь-Каширського району зґвалтування та неодноразового сексуального насильства щодо своєї 11-річної доньки.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, протягом травня-листопада 2024 року чоловік зґвалтував та кілька разів чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної доньки.Це спричинило дитині тривалий розлад здоров'я у вигляді тривожно-депресивної реакції.Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.Задля уникнення повторного травмування дитини та дотримання міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей, усі слідчі дії з її участю відбувалися у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки «Барнахус», за участі захисника із Центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги, дитячого психолога та законного представника.