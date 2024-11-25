У Луцьку п'яний водій вчинив ДТП і пропонував патрульним хабар

У Луцьку п'яний водій вчинив ДТП і пропонував патрульним хабар
У Луцьку водій з ознаками алкогольного спʼяніння вчинив ДТП і намагався дати неправомірну вигоду патрульним.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Вчора, 6 січня, близько 15-ї години на службовий планшет ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Рівненській.
На місці ми з’ясували, що водій керуючи автомобілем марки КІА не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з легковиком Fiat, який зупинився попереду.

Спілкуючись у винуватця автопригоди ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій забажав пройти освідування в медичному закладі. Результат лікаря нарколога — позитивний", - йдеться в повідомленні.

Під час складання адміністративних матеріалів він почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.
У Луцьку п'яний водій вчинив ДТП і пропонував патрульним хабар

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) та ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
У Луцьку п'яний водій вчинив ДТП і пропонував патрульним хабар

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Теги: Луцьк, патрульні, водій
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