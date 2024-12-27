У Німеччині судять подружжя, яке вбило двох українок, щоб викрасти немовля

У Німеччині судять подружжя, яке вбило двох українок, щоб викрасти немовля
У земельному суді німецького міста Мангейм почали судити подружжя, яке вбило українку та її матір, щоб видати дитину молодшої жінки за свою власну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На початку судового процесу обидвоє обвинувачених зізналися у скоєнні злочинів у заявах, зачитаних їхніми адвокатами. Вони висловили каяття в тому, що сталося.

Згідно з обвинувальним висновком, жінка та її чоловік в березні минулого року вбили 27-річну жінку та її 51-річну матір, щоб видати п'ятитижневу дитину молодшої жінки за свою власну.

За даними прокуратури, мотивом злочину стало те, що 45-річна жінка та її 43-річний чоловік із Зандгаузена поблизу Гейдельберга вже давно виношували бажання мати спільну доньку. Їхнє громадянство не розкривають, проте у давніших повідомленнях були згадки, що підозрювані – росіянка і німець.

Дружина спеціально шукала контакту з українськими біженцями і приєдналася до групи в Telegram, щоб підтримати їх, повідомили в прокуратурі.

Так вона познайомилася з 27-річною дівчиною, яка шукала допомоги з перекладом у зв'язку з майбутнім народженням доньки. Мати, бабуся і немовля на момент злочину перебували в притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар.

Немовля, якому близько одинадцяти місяців, зараз живе зі своєю тіткою в Україні. Жінка виступає у справі як співпозивач. Всього на судовий розгляд заплановано дев'ять днів слухань. Вирок може бути оголошений 21 лютого.

Нагадаємо, що на березі Рейну знайшли тіло українки за кілька днів після того, як родина зникла з притулку для біженців, де вони проживали, а згодом виявили тіло матері. Новонароджену дівчинку знайшли неушкодженою.

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Теги: Німеччина, немовля, українки
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