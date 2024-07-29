В нацпарку на Волині зимують більше сотні лебедів-шипунів





Світлини зі зграєю птахів у нацпарку оприлюднили 7 січня, пише



Працівники "Цуманської пущі" зазначили, що завдяки теплій погоді лебеді залишилися на незамерзлих ділянках ставів поблизу урочища Богуславка і мають можливість харчуватися.



Довідково: в нацпарку розповіли, що лебідь-шипун отримав свою назву через характерний звук, який він видає, коли відчуває загрозу. Лебеді-шипуни є одними з найважчих літаючих птахів. Маса їх тіла становить 10-12 кг, а у деяких самців може досягати 20 кг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща", що в Луцькому районі, зимують більше сотні лебедів-шипунів.Світлини зі зграєю птахів у нацпарку оприлюднили 7 січня, пише Суспільне Працівники "Цуманської пущі" зазначили, що завдяки теплій погоді лебеді залишилися на незамерзлих ділянках ставів поблизу урочища Богуславка і мають можливість харчуватися.в нацпарку розповіли, що лебідь-шипун отримав свою назву через характерний звук, який він видає, коли відчуває загрозу. Лебеді-шипуни є одними з найважчих літаючих птахів. Маса їх тіла становить 10-12 кг, а у деяких самців може досягати 20 кг.

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