В нацпарку на Волині зимують більше сотні лебедів-шипунів

В нацпарку на Волині зимують більше сотні лебедів-шипунів
У Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща", що в Луцькому районі, зимують більше сотні лебедів-шипунів.

Світлини зі зграєю птахів у нацпарку оприлюднили 7 січня, пише Суспільне.

Працівники "Цуманської пущі" зазначили, що завдяки теплій погоді лебеді залишилися на незамерзлих ділянках ставів поблизу урочища Богуславка і мають можливість харчуватися.

Довідково: в нацпарку розповіли, що лебідь-шипун отримав свою назву через характерний звук, який він видає, коли відчуває загрозу. Лебеді-шипуни є одними з найважчих літаючих птахів. Маса їх тіла становить 10-12 кг, а у деяких самців може досягати 20 кг.
В нацпарку на Волині зимують більше сотні лебедів-шипунів


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Теги: Волинь, нацпарк
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