В нацпарку на Волині зимують більше сотні лебедів-шипунів
Сьогодні, 14:15
У Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща", що в Луцькому районі, зимують більше сотні лебедів-шипунів.
Світлини зі зграєю птахів у нацпарку оприлюднили 7 січня, пише Суспільне.
Працівники "Цуманської пущі" зазначили, що завдяки теплій погоді лебеді залишилися на незамерзлих ділянках ставів поблизу урочища Богуславка і мають можливість харчуватися.
Довідково: в нацпарку розповіли, що лебідь-шипун отримав свою назву через характерний звук, який він видає, коли відчуває загрозу. Лебеді-шипуни є одними з найважчих літаючих птахів. Маса їх тіла становить 10-12 кг, а у деяких самців може досягати 20 кг.
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Світлини зі зграєю птахів у нацпарку оприлюднили 7 січня, пише Суспільне.
Працівники "Цуманської пущі" зазначили, що завдяки теплій погоді лебеді залишилися на незамерзлих ділянках ставів поблизу урочища Богуславка і мають можливість харчуватися.
Довідково: в нацпарку розповіли, що лебідь-шипун отримав свою назву через характерний звук, який він видає, коли відчуває загрозу. Лебеді-шипуни є одними з найважчих літаючих птахів. Маса їх тіла становить 10-12 кг, а у деяких самців може досягати 20 кг.
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