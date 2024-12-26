Експертиза ДНК підтвердила загибель Героя з Волині Олександра Юрчука
Сьогодні, 13:07
Чергова сумна звістка надійшла у Володимирську громаду – експертизою ДНК підтверджено загибель мешканця Володимира, солдата Олександра Леонідовича Юрчука, 15.02.1994 року народження.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Воїн загинув 30 вересня 2023 року, захищаючи цілісність України у Донецькій області. Поховають Героя на його малій батьківщині у селі Озерці на Горохівщині. Висловлюю щирі співчуття дружині, усій родині, близьким, друзям та побратимам полеглого. Світла пам’ять та наша довічна шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Воїн загинув 30 вересня 2023 року, захищаючи цілісність України у Донецькій області. Поховають Героя на його малій батьківщині у селі Озерці на Горохівщині. Висловлюю щирі співчуття дружині, усій родині, близьким, друзям та побратимам полеглого. Світла пам’ять та наша довічна шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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