Експертиза ДНК підтвердила загибель Героя з Волині Олександра Юрчука

Експертиза ДНК підтвердила загибель Героя з Волині Олександра Юрчука
Чергова сумна звістка надійшла у Володимирську громаду – експертизою ДНК підтверджено загибель мешканця Володимира, солдата Олександра Леонідовича Юрчука, 15.02.1994 року народження.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Воїн загинув 30 вересня 2023 року, захищаючи цілісність України у Донецькій області. Поховають Героя на його малій батьківщині у селі Озерці на Горохівщині. Висловлюю щирі співчуття дружині, усій родині, близьким, друзям та побратимам полеглого. Світла пам’ять та наша довічна шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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