«Вперше в історії»: український пілот на F-16 знищив одразу шість крилатих ракет за один бойовий виліт





Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ, пише



Там стверджують, що мають «стовідсоткове підтвердження факту за результатами об’єктивного контролю».



Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні вранці 13 грудня росіяни запустили майже 200 ворожих безпілотників, «кинджали», балістику, а також 94 крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування.



Саме крилаті ракети є основною ціллю для винищувачів. Українські F-16 мають лише чотири авіаційні ракети класу «повітря — повітря»: середнього та ближнього радіуса дії.



Так, неназваний пілот, побачивши групу крилатих ракет, знищив дві з них ракетами із більшою дальністю. Потім льотчику довелося зблизитися до приблизно двох миль, аби застосувати ракети меншого радіусу. Обидві — успішно.



Коли пілот виконав команду з пункту управління та відійшов у визначений район, на його курс вийшла ще одна ворожа ціль, яка, вочевидь, рухалася в напрямку Києва. Він доповів «на землю» про готовність працювати, але з озброєння на F-16 залишилася лише скорострільна авіаційна гармата.



«Я розумів, що шансів поцілити у ракету, що летить зі швидкістю 650 км+ небагато. Спершу треба знайти її в небі вирівнятись по висоті і з відстані не більше як 500 метрів вести вогонь на випередження. Та й підлітати ближче вкрай небезпечно — у разі детонації бойової частини в 450 кг є великий ризик для літака, щонайменше влетіти у хмару уламків», — розповів пілот.



Збивати повітряні цілі авіаційною гарматою у США пілоти вчилися виключно на тренажерах. В реальному польоті українські пілоти F-16 жодного разу не застосовували гармату проти ракет.



«Зробив усе, як вчили інструктори в США, як відпрацьовував на тренажері. Кілька черг із гармати — і вибух… потім ще один! Повторна детонація, подумав я. Але, як виявилось за результатами об’єктивного контролю, ракет було дві», — розповів пілот.



У Повітряних силах пояснюють, що вони летіли «етажеркою», поруч одна від одної. Війська рф часто запускають їх у такій тактичній конфігурації — ціла група ворожих ракет може летіли близько одна від одної, аби супротивник бачив їх як одну ціль.



«Що ж у підсумку?! За результатами об’єктивного контролю маємо стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збиває шість крилатих ракет, дві з них — авіаційною гарматою. І робить це — українець», — заявили у ПС.



Представник ПС Юрій Ігнат зазначив, що пілота зустрічали оплесками та оваціями на аеродромі. А американці були «приємно здивовані».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час масованої атаки у грудні 2024 року український винищувач F-16 знищив одразу шість крилатих ракет противника за один бойовий виліт. У Повітряних силах ЗСУ стверджують, що це вперше в історії застосування Fighting Falcon.Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ, пише Громадське Там стверджують, що мають «стовідсоткове підтвердження факту за результатами об’єктивного контролю».Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні вранці 13 грудня росіяни запустили майже 200 ворожих безпілотників, «кинджали», балістику, а також 94 крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування.Саме крилаті ракети є основною ціллю для винищувачів. Українські F-16 мають лише чотири авіаційні ракети класу «повітря — повітря»: середнього та ближнього радіуса дії.Так, неназваний пілот, побачивши групу крилатих ракет, знищив дві з них ракетами із більшою дальністю. Потім льотчику довелося зблизитися до приблизно двох миль, аби застосувати ракети меншого радіусу. Обидві — успішно.Коли пілот виконав команду з пункту управління та відійшов у визначений район, на його курс вийшла ще одна ворожа ціль, яка, вочевидь, рухалася в напрямку Києва. Він доповів «на землю» про готовність працювати, але з озброєння на F-16 залишилася лише скорострільна авіаційна гармата.«Я розумів, що шансів поцілити у ракету, що летить зі швидкістю 650 км+ небагато. Спершу треба знайти її в небі вирівнятись по висоті і з відстані не більше як 500 метрів вести вогонь на випередження. Та й підлітати ближче вкрай небезпечно — у разі детонації бойової частини в 450 кг є великий ризик для літака, щонайменше влетіти у хмару уламків», — розповів пілот.Збивати повітряні цілі авіаційною гарматою у США пілоти вчилися виключно на тренажерах. В реальному польоті українські пілоти F-16 жодного разу не застосовували гармату проти ракет.«Зробив усе, як вчили інструктори в США, як відпрацьовував на тренажері. Кілька черг із гармати — і вибух… потім ще один! Повторна детонація, подумав я. Але, як виявилось за результатами об’єктивного контролю, ракет було дві», — розповів пілот.У Повітряних силах пояснюють, що вони летіли «етажеркою», поруч одна від одної. Війська рф часто запускають їх у такій тактичній конфігурації — ціла група ворожих ракет може летіли близько одна від одної, аби супротивник бачив їх як одну ціль.«Що ж у підсумку?! За результатами об’єктивного контролю маємо стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збиває шість крилатих ракет, дві з них — авіаційною гарматою. І робить це — українець», — заявили у ПС.Представник ПСзазначив, що пілота зустрічали оплесками та оваціями на аеродромі. А американці були «приємно здивовані».

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