Зануритися в історію, аби відкрити свої корені і долю: огляд вистав у Луцьку 8 – 12 січня
Сьогодні, 12:59
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії про пригоди та мандрівки, кохання, пристрасті та новорічні дива. Усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами, які мають ще й глибокий змiст та мораль.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 8 до 12 січня.
Цього тижня вперше у 2025 році запрошуємо на камерну сцену. І одразу пропонуємо вирушити у театральну мандрівку у Токіо, столицю Японії, адже саме там відбуваються події у постановці.
У середу, 8 січня, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).
Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензорка Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Востаннє під час різдвяно-новорічних дійств 85-го театрального сезону пропонуємо переглянути цю виставу!
У четвер, 9 січня, о 18:00 – музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Атмосферна вистава з піснями та танцями про це містичне українське свято. Буде цікаво і захоплююче. А ще – по-українськи світло та по-святковому затишно. Відчуття дива, урочисте чекання магічної ночі і разом з тим, народні звичаї, вир людських пристрастей і слабкостей, і ще чимало всього чекає на глядачів. Відома з юності історія про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших, – і буде ця постановка.
У житті кожного є моменти, коли потрібно зупинитися, вийти на незнайомій зупинці та зануритися у спогади, які ще не стали твоїми, але неодмінно стануть частиною твого життя – минулого й майбутнього. Подорожуючи шляхами давніх історій, несподівано відкриваєш себе, свої корені і долю, яка колись прилетить одним із мільйона парашутиків, наповнивши світ добротою.
У п’ятницю, 10 січня, о 18:00 – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 год 40 хв (без антракту).
В основі сюжету – щоденник молодої дівчини, яка стала жертвою Голокосту у жовтні 1941 року. Вистава торкається універсальних людських цінностей та питань самоідентифікації. Героїня, опинившись у трагічних обставинах, розмірковує про своє коріння, нещасливу долю та несподівано знаходить шлях до світла. Як і в багатьох єврейських історіях, смішне тут поєднується з сумним, але головний посил – життя триває.
Відтепер і щосуботи театр запрошує юних глядачів поринути у чарівний світ казки, даруючи усім дітям радість та захоплення!
Уже 11 січня о 12:00 відбудеться мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Режисер-постановник Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).
Це тепла та захоплива історія про дружбу, взаємодопомогу та вміння ділитися. У затишній рукавичці, загубленій серед зимового лісу, знаходять прихисток різні звірята. Та чи вистачить місця для всіх? Дізнайтеся в нашій чудовій виставі, як це місце змогло стати символом доброти й єднання!
Американська мільйонерка обіцяє усі свої статки українським дівчатам, які їй найбільше сподобаються. Щоправда, вони повинні бути «нетрадиційною парою». Що ж, виклик прийнятий! Неймовірна авантюра розпочинається… Вирушаємо у загадкову мандрівку!
У суботу, 11 січня, о 17:00 – комедія на дві дії «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Не в грошах щастя? Певна річ, але коли тебе тиснуть штрафами і ось-ось виселять з квартири, а грошенят залишилось хіба на чашку кави зі стіка, як не крути, а кілька сотень, а то і тисяч доларів від американської мільйонерки можуть стати єдиним шансом на порятунок... От тільки те, що видавалося, як насіння лущити, поступово перетворюється на справжню гру з високими ставками, а кількість гравців усе збільшується...
У неділю, 12 січня, о 12:00 – новорічна казка на одну дію «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).
Цього разу головні персонажі зустрічатимуться і на природі – у зимовому лісі, і на святі. Несподівано для глядачів на сцені з'являться також уже усім відомі герої... Хто ж це? Дізнаєтесь на події! Постановка про чудеса та любов, дружбу та підтримку!
Приходьте з дітьми, аби стати щасливими власниками театральних сертифікатів, чи навіть суперпризу від Компанії Тигрес! Адже у театрі щовихідних відбувається розіграш подарунків.
Завершуємо різдвяно-новорічні дійства 85-го театрального сезону цією подією.
У неділю, 12 січня, о 17:00 – концерт на два відділення «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
У першій частині заходу відтворять традиційний український вертеп із колядками, щедрівками та театральними сценками. Друга частина стане музичною прогулянкою зимовими вулицями з улюбленими українськими хітами. Концерт обіцяє подарувати тепло, усмішки та відчуття справжнього різдвяного дива.
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Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії про пригоди та мандрівки, кохання, пристрасті та новорічні дива. Усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами, які мають ще й глибокий змiст та мораль.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 8 до 12 січня.
Цього тижня вперше у 2025 році запрошуємо на камерну сцену. І одразу пропонуємо вирушити у театральну мандрівку у Токіо, столицю Японії, адже саме там відбуваються події у постановці.
У середу, 8 січня, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).
Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензорка Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Востаннє під час різдвяно-новорічних дійств 85-го театрального сезону пропонуємо переглянути цю виставу!
У четвер, 9 січня, о 18:00 – музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Атмосферна вистава з піснями та танцями про це містичне українське свято. Буде цікаво і захоплююче. А ще – по-українськи світло та по-святковому затишно. Відчуття дива, урочисте чекання магічної ночі і разом з тим, народні звичаї, вир людських пристрастей і слабкостей, і ще чимало всього чекає на глядачів. Відома з юності історія про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших, – і буде ця постановка.
У житті кожного є моменти, коли потрібно зупинитися, вийти на незнайомій зупинці та зануритися у спогади, які ще не стали твоїми, але неодмінно стануть частиною твого життя – минулого й майбутнього. Подорожуючи шляхами давніх історій, несподівано відкриваєш себе, свої корені і долю, яка колись прилетить одним із мільйона парашутиків, наповнивши світ добротою.
У п’ятницю, 10 січня, о 18:00 – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 год 40 хв (без антракту).
В основі сюжету – щоденник молодої дівчини, яка стала жертвою Голокосту у жовтні 1941 року. Вистава торкається універсальних людських цінностей та питань самоідентифікації. Героїня, опинившись у трагічних обставинах, розмірковує про своє коріння, нещасливу долю та несподівано знаходить шлях до світла. Як і в багатьох єврейських історіях, смішне тут поєднується з сумним, але головний посил – життя триває.
Відтепер і щосуботи театр запрошує юних глядачів поринути у чарівний світ казки, даруючи усім дітям радість та захоплення!
Уже 11 січня о 12:00 відбудеться мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Режисер-постановник Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).
Це тепла та захоплива історія про дружбу, взаємодопомогу та вміння ділитися. У затишній рукавичці, загубленій серед зимового лісу, знаходять прихисток різні звірята. Та чи вистачить місця для всіх? Дізнайтеся в нашій чудовій виставі, як це місце змогло стати символом доброти й єднання!
Американська мільйонерка обіцяє усі свої статки українським дівчатам, які їй найбільше сподобаються. Щоправда, вони повинні бути «нетрадиційною парою». Що ж, виклик прийнятий! Неймовірна авантюра розпочинається… Вирушаємо у загадкову мандрівку!
У суботу, 11 січня, о 17:00 – комедія на дві дії «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Не в грошах щастя? Певна річ, але коли тебе тиснуть штрафами і ось-ось виселять з квартири, а грошенят залишилось хіба на чашку кави зі стіка, як не крути, а кілька сотень, а то і тисяч доларів від американської мільйонерки можуть стати єдиним шансом на порятунок... От тільки те, що видавалося, як насіння лущити, поступово перетворюється на справжню гру з високими ставками, а кількість гравців усе збільшується...
У неділю, 12 січня, о 12:00 – новорічна казка на одну дію «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).
Цього разу головні персонажі зустрічатимуться і на природі – у зимовому лісі, і на святі. Несподівано для глядачів на сцені з'являться також уже усім відомі герої... Хто ж це? Дізнаєтесь на події! Постановка про чудеса та любов, дружбу та підтримку!
Приходьте з дітьми, аби стати щасливими власниками театральних сертифікатів, чи навіть суперпризу від Компанії Тигрес! Адже у театрі щовихідних відбувається розіграш подарунків.
Завершуємо різдвяно-новорічні дійства 85-го театрального сезону цією подією.
У неділю, 12 січня, о 17:00 – концерт на два відділення «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
У першій частині заходу відтворять традиційний український вертеп із колядками, щедрівками та театральними сценками. Друга частина стане музичною прогулянкою зимовими вулицями з улюбленими українськими хітами. Концерт обіцяє подарувати тепло, усмішки та відчуття справжнього різдвяного дива.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
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