Зануритися в історію, аби відкрити свої корені і долю: огляд вистав у Луцьку 8 – 12 січня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії про пригоди та мандрівки, кохання, пристрасті та новорічні дива. Усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами, які мають ще й глибокий змiст та мораль.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 8 до 12 січня.



Цього тижня вперше у 2025 році запрошуємо на камерну сцену. І одразу пропонуємо вирушити у театральну мандрівку у Токіо, столицю Японії, адже саме там відбуваються події у постановці.



У середу, 8 січня, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).



Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензорка Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Востаннє під час різдвяно-новорічних дійств 85-го театрального сезону пропонуємо переглянути цю виставу!



У четвер, 9 січня, о 18:00 – музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Атмосферна вистава з піснями та танцями про це містичне українське свято. Буде цікаво і захоплююче. А ще – по-українськи світло та по-святковому затишно. Відчуття дива, урочисте чекання магічної ночі і разом з тим, народні звичаї, вир людських пристрастей і слабкостей, і ще чимало всього чекає на глядачів. Відома з юності історія про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших, – і буде ця постановка.



У житті кожного є моменти, коли потрібно зупинитися, вийти на незнайомій зупинці та зануритися у спогади, які ще не стали твоїми, але неодмінно стануть частиною твого життя – минулого й майбутнього. Подорожуючи шляхами давніх історій, несподівано відкриваєш себе, свої корені і долю, яка колись прилетить одним із мільйона парашутиків, наповнивши світ добротою.



У п’ятницю, 10 січня, о 18:00 – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 год 40 хв (без антракту).



В основі сюжету – щоденник молодої дівчини, яка стала жертвою Голокосту у жовтні 1941 року. Вистава торкається універсальних людських цінностей та питань самоідентифікації. Героїня, опинившись у трагічних обставинах, розмірковує про своє коріння, нещасливу долю та несподівано знаходить шлях до світла. Як і в багатьох єврейських історіях, смішне тут поєднується з сумним, але головний посил – життя триває.



Відтепер і щосуботи театр запрошує юних глядачів поринути у чарівний світ казки, даруючи усім дітям радість та захоплення!



Уже 11 січня о 12:00 відбудеться мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Режисер-постановник Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



Це тепла та захоплива історія про дружбу, взаємодопомогу та вміння ділитися. У затишній рукавичці, загубленій серед зимового лісу, знаходять прихисток різні звірята. Та чи вистачить місця для всіх? Дізнайтеся в нашій чудовій виставі, як це місце змогло стати символом доброти й єднання!





Американська мільйонерка обіцяє усі свої статки українським дівчатам, які їй найбільше сподобаються. Щоправда, вони повинні бути «нетрадиційною парою». Що ж, виклик прийнятий! Неймовірна авантюра розпочинається… Вирушаємо у загадкову мандрівку!



У суботу, 11 січня, о 17:00 – комедія на дві дії «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Не в грошах щастя? Певна річ, але коли тебе тиснуть штрафами і ось-ось виселять з квартири, а грошенят залишилось хіба на чашку кави зі стіка, як не крути, а кілька сотень, а то і тисяч доларів від американської мільйонерки можуть стати єдиним шансом на порятунок... От тільки те, що видавалося, як насіння лущити, поступово перетворюється на справжню гру з високими ставками, а кількість гравців усе збільшується...



У неділю, 12 січня, о 12:00 – новорічна казка на одну дію «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).



Цього разу головні персонажі зустрічатимуться і на природі – у зимовому лісі, і на святі. Несподівано для глядачів на сцені з'являться також уже усім відомі герої... Хто ж це? Дізнаєтесь на події! Постановка про чудеса та любов, дружбу та підтримку!



Приходьте з дітьми, аби стати щасливими власниками театральних сертифікатів, чи навіть суперпризу від Компанії Тигрес! Адже у театрі щовихідних відбувається розіграш подарунків.



Завершуємо різдвяно-новорічні дійства 85-го театрального сезону цією подією.



У неділю, 12 січня, о 17:00 – концерт на два відділення «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



У першій частині заходу відтворять традиційний український вертеп із колядками, щедрівками та театральними сценками. Друга частина стане музичною прогулянкою зимовими вулицями з улюбленими українськими хітами. Концерт обіцяє подарувати тепло, усмішки та відчуття справжнього різдвяного дива.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.У середу,. Режисер-постановник – заслужений артист України. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензорка Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У четвер,на дві дії, музика. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Атмосферна вистава з піснями та танцями про це містичне українське свято. Буде цікаво і захоплююче. А ще – по-українськи світло та по-святковому затишно. Відчуття дива, урочисте чекання магічної ночі і разом з тим, народні звичаї, вир людських пристрастей і слабкостей, і ще чимало всього чекає на глядачів. Відома з юності історія про ковалята його кохану, про чорта, відьму, дяка і всіх інших, – і буде ця постановка.У п’ятницю,. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 год 40 хв (без антракту).В основі сюжету – щоденник молодої дівчини, яка стала жертвою Голокосту у жовтні 1941 року. Вистава торкається універсальних людських цінностей та питань самоідентифікації. Героїня, опинившись у трагічних обставинах, розмірковує про своє коріння, нещасливу долю та несподівано знаходить шлях до світла. Як і в багатьох єврейських історіях, смішне тут поєднується з сумним, але головний посил – життя триває.Ужевідбудетьсяна дві дії, автор текстів пісень –, за мотивами української народної казки. Режисер-постановник. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).Це тепла та захоплива історія про дружбу, взаємодопомогу та вміння ділитися. У затишній рукавичці, загубленій серед зимового лісу, знаходять прихисток різні звірята. Та чи вистачить місця для всіх? Дізнайтеся в нашій чудовій виставі, як це місце змогло стати символом доброти й єднання!У суботу,на дві дії. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Не в грошах щастя? Певна річ, але коли тебе тиснуть штрафами і ось-ось виселять з квартири, а грошенят залишилось хіба на чашку кави зі стіка, як не крути, а кілька сотень, а то і тисяч доларів від американської мільйонерки можуть стати єдиним шансом на порятунок... От тільки те, що видавалося, як насіння лущити, поступово перетворюється на справжню гру з високими ставками, а кількість гравців усе збільшується...У неділю,на одну дію. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).Цього разу головні персонажі зустрічатимуться і на природі – у зимовому лісі, і на святі. Несподівано для глядачів на сцені з'являться також уже усім відомі герої... Хто ж це? Дізнаєтесь на події! Постановка про чудеса та любов, дружбу та підтримку!Приходьте з дітьми, аби стати щасливими власниками театральних сертифікатів, чи навіть суперпризу від Компанії Тигрес! Адже у театрі щовихідних відбуваєтьсяУ неділю,на два відділення. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).У першій частині заходу відтворять традиційний український вертеп із колядками, щедрівками та театральними сценками. Друга частина стане музичною прогулянкою зимовими вулицями з улюбленими українськими хітами. Концерт обіцяє подарувати тепло, усмішки та відчуття справжнього різдвяного дива.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram

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