На Волині водій автівки зʼїхав у кювет: травмувалось двоє пасажирок

На Волині водій автівки зʼїхав у кювет: травмувалось двоє пасажирок
Поліція зʼясовує обставини ДТП на Ратнівщині: травмувалось двоє пасажирок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора ввечері, 6 січня, близько 21 години 30-річний водій автомобіля Volkswagen, рухаючись на автодорозі поблизу села Стара Гута, не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет.

В результаті автопригоди четверо пасажирок отримали різного ступеня травми, двоє з них ушпиталили для надання медичної допомоги. На місці події працювали слідчо-оперативна група та медики. Транспортний засіб вилучили.

Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
На Волині водій автівки зʼїхав у кювет: травмувалось двоє пасажирок
На Волині водій автівки зʼїхав у кювет: травмувалось двоє пасажирок


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Теги: Волинь, ДТП, кювет
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