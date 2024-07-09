На Волині водій автівки зʼїхав у кювет: травмувалось двоє пасажирок





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора ввечері, 6 січня, близько 21 години 30-річний водій автомобіля Volkswagen, рухаючись на автодорозі поблизу села Стара Гута, не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет.



В результаті автопригоди четверо пасажирок отримали різного ступеня травми, двоє з них ушпиталили для надання медичної допомоги. На місці події працювали слідчо-оперативна група та медики. Транспортний засіб вилучили.



Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція зʼясовує обставини ДТП на Ратнівщині: травмувалось двоє пасажирок.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора ввечері, 6 січня, близько 21 години 30-річний водій автомобіля Volkswagen, рухаючись на автодорозі поблизу села Стара Гута, не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет.В результаті автопригоди четверо пасажирок отримали різного ступеня травми, двоє з них ушпиталили для надання медичної допомоги. На місці події працювали слідчо-оперативна група та медики. Транспортний засіб вилучили.Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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