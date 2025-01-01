ГУР перехопило наказ російського командування про страту українського військового

ГУР перехопило наказ російського командування про страту українського військового
Українська розвідка перехопила розмову російського командування з підлеглими. У розмові один з командирів армії РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Як розповіли у ГУР, у перехопленій українською розвідкою розмові окупантів, командир підрозділу зі складу 60 окремої мотострілкової бригади 5 армії ЗС РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

Зокрема, у розмові окупант доповідає командиру про чергове завдання, і захоплення у полон українського військового. У відповідь на це йому відповідають: "Із цим "укропом" особисто поспілкуйся й "обнули" його".

"Це черговий доказ системного порушення норм міжнародного гуманітарного права окупаційною армією. Ведучи злочинну війну, російська армія не гребує вдаватись до найбільш підлих та ницих злочинів", - заявили у ГУР.

Російські загарбники розстрілюють українських військовополонених
Росія під час вторгнення в Україну масово розстрілює українських військовополонених, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. За даними уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, у 2024 році зафіксовано 109 таких випадків із 177 підтверджених за три роки.

Різке зростання кількості страт українських військових потребує негайної реакції міжнародної спільноти для притягнення винних до відповідальності та запобігання подальшим злочинам.

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Теги: Україна, росія, війна
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