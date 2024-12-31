На Волині горів гараж
Сьогодні, 10:06
6 січня о 18:54 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Острів’я Шацької територіальної громади Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа виникла у цегляному гаражі. На місці події працювали вогнеборці 11-ї ДПРЧ селища Шацьк, а також місцеві пожежні команди сіл Піща та Пульмо.
Локалізувати пожежу вдалося о 19:19, а ліквідація завершилась о 19:31. Потерпілих немає.
Причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа виникла у цегляному гаражі. На місці події працювали вогнеборці 11-ї ДПРЧ селища Шацьк, а також місцеві пожежні команди сіл Піща та Пульмо.
Локалізувати пожежу вдалося о 19:19, а ліквідація завершилась о 19:31. Потерпілих немає.
Причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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