На Волині горів гараж





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Пожежа виникла у цегляному гаражі. На місці події працювали вогнеборці 11-ї ДПРЧ селища Шацьк, а також місцеві пожежні команди сіл Піща та Пульмо.



Локалізувати пожежу вдалося о 19:19, а ліквідація завершилась о 19:31. Потерпілих немає.



Причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 січня о 18:54 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Острів’я Шацької територіальної громади Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Пожежа виникла у цегляному гаражі. На місці події працювали вогнеборці 11-ї ДПРЧ селища Шацьк, а також місцеві пожежні команди сіл Піща та Пульмо.Локалізувати пожежу вдалося о 19:19, а ліквідація завершилась о 19:31. Потерпілих немає.Причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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