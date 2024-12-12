Пішов з лікарні - і зник: у Луцьку розшукують 43-річного чоловіка

Пішов з лікарні - і зник: у Луцьку розшукують 43-річного чоловіка
У Луцьку поліцейські встановлюють місцезнаходження 43-річного жителя району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Глину Юрія Валерійовича, 26 грудня 1981 року народження, жителя села Струмівка Луцького району.

За інформацією, чоловік 15 грудня, близько 19:00 години, пішов з лікарні, що на проспекті Відродження у Луцьку. Де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети безвісти зниклого: зріст 180 см, волосся темно-русе, неохайно підстрижене, худорлявої тілобудови, відсутні передні зуби.

Був одягнений: у синю куртку, сірий светр, темно-сині спортивні штани, гумові калоші.

"Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Пошукайте в ТЦК.
Відповісти
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли мешканці повернуться у будинок на Відродження у Луцьку, куди влучив російський дрон
Сьогодні, 10:47
На Волині горів гараж
Сьогодні, 10:06
Пішов з лікарні - і зник: у Луцьку розшукують 43-річного чоловіка
Сьогодні, 09:44
За добу на фронті відбулося 218 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:13
Заміна МСЕК: як на Волині працюють експертні команди. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Схожі новини
Може перебувати у Луцьку: розшукують 16-річного жителя Одеси. ФОТО Може перебувати у Луцьку: розшукують 16-річного жителя Одеси. ФОТО
12 грудень, 2024, 11:56
Малюк йшов сам вечірнім містом: у Луцьку поліцейські допомогли дитині, яка загублилася Малюк йшов сам вечірнім містом: у Луцьку поліцейські допомогли дитині, яка загублилася
29 жовтень, 2024, 08:25
Розшукали 12-річного лучанина, який зник дорогою до школи Розшукали 12-річного лучанина, який зник дорогою до школи
11 жовтень, 2024, 13:11
У Луцьку зник 12-річний хлопчик У Луцьку зник 12-річний хлопчик
11 жовтень, 2024, 12:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли мешканці повернуться у будинок на Відродження у Луцьку, куди влучив російський дрон
Сьогодні, 10:47
 0
На Волині горів гараж
Сьогодні, 10:06
 0
Пішов з лікарні - і зник: у Луцьку розшукують 43-річного чоловіка
Сьогодні, 09:44
 0
За добу на фронті відбулося 218 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:13
 0
Заміна МСЕК: як на Волині працюють експертні команди. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8