Пішов з лікарні - і зник: у Луцьку розшукують 43-річного чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Глину Юрія Валерійовича, 26 грудня 1981 року народження, жителя села Струмівка Луцького району.



За інформацією, чоловік 15 грудня, близько 19:00 години, пішов з лікарні, що на проспекті Відродження у Луцьку. Де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети безвісти зниклого: зріст 180 см, волосся темно-русе, неохайно підстрижене, худорлявої тілобудови, відсутні передні зуби.



Був одягнений: у синю куртку, сірий светр, темно-сині спортивні штани, гумові калоші.



"Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку поліцейські встановлюють місцезнаходження 43-річного жителя району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують, 26 грудня 1981 року народження, жителя села Струмівка Луцького району.За інформацією, чоловік 15 грудня, близько 19:00 години, пішов з лікарні, що на проспекті Відродження у Луцьку. Де перебуває зараз – невідомо.зріст 180 см, волосся темно-русе, неохайно підстрижене, худорлявої тілобудови, відсутні передні зуби.у синю куртку, сірий светр, темно-сині спортивні штани, гумові калоші."Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.

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