Пішов з лікарні - і зник: у Луцьку розшукують 43-річного чоловіка
Сьогодні, 09:44
У Луцьку поліцейські встановлюють місцезнаходження 43-річного жителя району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Глину Юрія Валерійовича, 26 грудня 1981 року народження, жителя села Струмівка Луцького району.
За інформацією, чоловік 15 грудня, близько 19:00 години, пішов з лікарні, що на проспекті Відродження у Луцьку. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 180 см, волосся темно-русе, неохайно підстрижене, худорлявої тілобудови, відсутні передні зуби.
Був одягнений: у синю куртку, сірий светр, темно-сині спортивні штани, гумові калоші.
"Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Глину Юрія Валерійовича, 26 грудня 1981 року народження, жителя села Струмівка Луцького району.
За інформацією, чоловік 15 грудня, близько 19:00 години, пішов з лікарні, що на проспекті Відродження у Луцьку. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 180 см, волосся темно-русе, неохайно підстрижене, худорлявої тілобудови, відсутні передні зуби.
Був одягнений: у синю куртку, сірий светр, темно-сині спортивні штани, гумові калоші.
"Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.
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