Заміна МСЕК: як на Волині працюють експертні команди. ВІДЕО





На базі Волинської обласної клінічної лікарні створили 13 експертних команд, до яких входять 50 лікарів, розповіла Людмила Ларіна.



За два місяці підготовки до роботи обласна клінічна лікарня отримала 193 справи від МСЕК. З її слів, у медзакладі є онкологічна, онкогематологічна, кардіоневрологічна, травматологічна та офтальмологічна профільні команди.



"На даний момент працює чотири команди. Ми маємо право міняти перелік лікарів, які залучені до цієї роботи. Ті військові, які отримали травми в зоні бойових дій, їм буде даватися група на один щабель вище: якщо для звичайної людини третя група, то для військового друга група", — сказала Людмила Ларіна.



У кардіоневрологічній команді два неврологи та кардіолог, розповіла лікарка Олександра Струтіна. 6 січня у планах медиків розглянути п'ять медичних справ. Зі слів медикині, за пів години команда оцінює стан пацієнта, зокрема має право одноразово відправити на дообстеження.



"Вносимо вперше в електронну систему пацієнтів і реєструємо в паперовому варіанті витяг з рішення експертної команди. В людей можуть бути представники, також вони мають право на відеореєстрацію та аудіо. Цей пункт вказаний навіть в електронній системі", — сказала неврологиня.



На повторний огляд у Волинську обласну клінічну лікарню приїхав пацієнт Сергій. Чоловік розповів, що переніс два інсульти та мікроінсульт. "Визвали, подзвонили в п’ятницю. Може краще буде, бо приїдеш і сидиш в черзі. В мене друга група інвалідності. Зараз приїхав на перекомісію", — зазначив волинянин.



На повторну комісію з Камінь-Каширського району з 50-річним чоловіком приїхала Валентина Лісовецька. Зі слів жінки, у чоловіка був інсульт, він хворіє чотири роки.



"Ми лежимо в лікарні і пакет документів це виписки з лікарні, цим займається сімейний лікар, оглядається і медогляд. Зручно, бо знаєш на яку годину прийшов, а раніше була жива черга", — зазначила жінка.



Офтальмологічна експертна команда в медзакладі складається з офтальмолога, терапевта й кардіолога, розповіла офтальмологиня Людмила Киричук. З її слів, 6 січня у базі запланований прийом чотирьох людей.



Біля кабінету цієї експертної команди в медзакладі — 66-річна Ганна Домальчук із Камінь-Каширського району, яка вперше звернулася до медиків для встановлення групи інвалідності. Жінка приїхала на обумовлену дату і час.



"Дуже поганий зір, робила дві операції, зовсім не бачу. Направила лікарка. Ми їздимо сюди та лікуємося. Вирішили групу інвалідності зробити, бо треба, щоб мені хтось допомагав", — сказала пенсіонерка.



Колишня обласна МСЕК передала на експертні команди, які почали працювати у Волинській області, 791 справу, розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.



З її слів, є чотири форми розгляду справи — очна, заочна, дистанційна та виїзна (за місцем перебування або лікування пацієнта). Завершити розгляд справи та прийняти рішення експертна команда має впродовж 30 днів із моменту прийняття електронного направлення.



У Волинській облдержадміністрації зазначили, що наразі до експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи залучені 196 лікарів, а також затверджений 21 адміністратор для забезпечення роботи експертних команд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 9 волинських медзакладах запрацювали експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) замість медико-соціальних експертних комісій, які визначають ступінь порушення здоров'я.На базі Волинської обласної клінічної лікарні створили 13 експертних команд, до яких входять 50 лікарів, розповіла Суспільному меддиректорка клінічної лікарніЗа два місяці підготовки до роботи обласна клінічна лікарня отримала 193 справи від МСЕК. З її слів, у медзакладі є онкологічна, онкогематологічна, кардіоневрологічна, травматологічна та офтальмологічна профільні команди."На даний момент працює чотири команди. Ми маємо право міняти перелік лікарів, які залучені до цієї роботи. Ті військові, які отримали травми в зоні бойових дій, їм буде даватися група на один щабель вище: якщо для звичайної людини третя група, то для військового друга група", — сказала Людмила Ларіна.У кардіоневрологічній команді два неврологи та кардіолог, розповіла лікарка. 6 січня у планах медиків розглянути п'ять медичних справ. Зі слів медикині, за пів години команда оцінює стан пацієнта, зокрема має право одноразово відправити на дообстеження."Вносимо вперше в електронну систему пацієнтів і реєструємо в паперовому варіанті витяг з рішення експертної команди. В людей можуть бути представники, також вони мають право на відеореєстрацію та аудіо. Цей пункт вказаний навіть в електронній системі", — сказала неврологиня.На повторний огляд у Волинську обласну клінічну лікарню приїхав пацієнт. Чоловік розповів, що переніс два інсульти та мікроінсульт. "Визвали, подзвонили в п’ятницю. Може краще буде, бо приїдеш і сидиш в черзі. В мене друга група інвалідності. Зараз приїхав на перекомісію", — зазначив волинянин.На повторну комісію з Камінь-Каширського району з 50-річним чоловіком приїхала Валентина Лісовецька. Зі слів жінки, у чоловіка був інсульт, він хворіє чотири роки."Ми лежимо в лікарні і пакет документів це виписки з лікарні, цим займається сімейний лікар, оглядається і медогляд. Зручно, бо знаєш на яку годину прийшов, а раніше була жива черга", — зазначила жінка.Офтальмологічна експертна команда в медзакладі складається з офтальмолога, терапевта й кардіолога, розповіла офтальмологиня. З її слів, 6 січня у базі запланований прийом чотирьох людей.Біля кабінету цієї експертної команди в медзакладі — 66-річна Ганна Домальчук із Камінь-Каширського району, яка вперше звернулася до медиків для встановлення групи інвалідності. Жінка приїхала на обумовлену дату і час."Дуже поганий зір, робила дві операції, зовсім не бачу. Направила лікарка. Ми їздимо сюди та лікуємося. Вирішили групу інвалідності зробити, бо треба, щоб мені хтось допомагав", — сказала пенсіонерка.Колишня обласна МСЕК передала на експертні команди, які почали працювати у Волинській області, 791 справу, розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.З її слів, є чотири форми розгляду справи — очна, заочна, дистанційна та виїзна (за місцем перебування або лікування пацієнта). Завершити розгляд справи та прийняти рішення експертна команда має впродовж 30 днів із моменту прийняття електронного направлення.У Волинській облдержадміністрації зазначили, що наразі до експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи залучені 196 лікарів, а також затверджений 21 адміністратор для забезпечення роботи експертних команд.

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