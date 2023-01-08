Обміни військовополоненими з РФ будуть регулярними, – омбудсмен

Обміни військовополоненими з РФ будуть регулярними, – омбудсмен
Обміни полоненими у 2025 році мають стати регулярними. Вже є попередня домовленість з РФ.

В пріоритеті - повернення тяжкохворих і тяжкопоранених, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю для телеканалу "Рада", - пише "Газета ua"

Також сторони попередньо домовилися, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою Міжнародного комітету Червоного хреста.

"Я не хочу, щоб зараз це прозвучало як анонс. Але ми побачимо, чи дотримається російська сторона свого слова. Якщо так, то українське суспільство побачить цю системність за кількістю, термінами, категоріями", - додав омбудсмен.

30 грудня Україні вдалося повернути 189 полонених, серед яких було троє волинян.

Серед них захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, бійці з різних напрямків фронту. Це солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі бійці "Азову", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. Також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

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Теги: Україна, війна, обмін полоненими
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