Серед визволених із російського полону 187 воїнів – троє волинян

Серед українців, яких вдалося визволити із російського полону є троє воїнів із Волинської області.Про це повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький.Як відомо,«Серед визволених – троє волинян», – повідомив Іван Рудницький -голова Волинської ОДА.Так, додому із російської неволі повертаються:, 1996 року народження, смт Голоби,, 1981 р.н. з міста Луцьк,, 1973 року народження, с. Струмівка.Загалом за час повномасштабного вторгнення Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України вдалося звільнити з російської неволі вже 3956 людей. Зокрема, у цьому році визволили 1358 українців – як військових, так і цивільних.«Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо. Дякую команді, яка робить усе, щоб наші люди поверталися. Дякую всім партнерам, зокрема ОАЕ, хто допомагає нам у цьому», – наголосив Президент України