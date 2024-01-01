Серед визволених із російського полону 187 воїнів – троє волинян
Сьогодні, 19:11
Серед українців, яких вдалося визволити із російського полону є троє воїнів із Волинської області.
Про це повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький.
Як відомо, 30 грудня ще 187 українських військовослужбовців та 2 цивільних вдалось повернути з полону.
«Серед визволених – троє волинян», – повідомив Іван Рудницький -
голова Волинської ОДА.
Так, додому із російської неволі повертаються:
- Миронюк Ярослав Степанович, 1996 року народження, смт Голоби,
- Павляк Ігор Олегович, 1981 р.н. з міста Луцьк,
- Романюк Юрій Федорович, 1973 року народження, с. Струмівка.
Загалом за час повномасштабного вторгнення Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України вдалося звільнити з російської неволі вже 3956 людей. Зокрема, у цьому році визволили 1358 українців – як військових, так і цивільних.
«Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо. Дякую команді, яка робить усе, щоб наші люди поверталися. Дякую всім партнерам, зокрема ОАЕ, хто допомагає нам у цьому», – наголосив Президент України Володимир Зеленський.
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Про це повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький.
Як відомо, 30 грудня ще 187 українських військовослужбовців та 2 цивільних вдалось повернути з полону.
«Серед визволених – троє волинян», – повідомив Іван Рудницький -
голова Волинської ОДА.
Так, додому із російської неволі повертаються:
- Миронюк Ярослав Степанович, 1996 року народження, смт Голоби,
- Павляк Ігор Олегович, 1981 р.н. з міста Луцьк,
- Романюк Юрій Федорович, 1973 року народження, с. Струмівка.
Загалом за час повномасштабного вторгнення Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України вдалося звільнити з російської неволі вже 3956 людей. Зокрема, у цьому році визволили 1358 українців – як військових, так і цивільних.
«Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо. Дякую команді, яка робить усе, щоб наші люди поверталися. Дякую всім партнерам, зокрема ОАЕ, хто допомагає нам у цьому», – наголосив Президент України Володимир Зеленський.
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