Україна звільнила з полону 187 захисників та 2 цивільних

Україна звільнила з полону 187 захисників та 2 цивільних
Україна та росія 30 грудня провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 187 українських захисників та 2 цивільних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Громадське.

Звільнені військові — захисники «Азовсталі» та Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них є солдати, сержанти, офіцери.

Це — нацгвардійці, зокрема «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил.

Також вдалось звільнити з російського полону двох цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що це один з найбільших обмінів з початку повномасштабного вторгнення.

Під час цього обміну вдалось звільнити:

- 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 — бійців територіальної оборони);

- 43 – Національної гвардії України;

- 33 – Державної прикордонної служби;

- 24 – Військово-морських сил.

Окрім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.

Чимало українців перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.

Загалом з російського полону вже повернулося 3956 людей, з них у 2024 році – 1358.

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Теги: Росія, війна
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