Україна звільнила з полону 187 захисників та 2 цивільних





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



Звільнені військові — захисники «Азовсталі» та Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них є солдати, сержанти, офіцери.



Це — нацгвардійці, зокрема «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил.



Також вдалось звільнити з російського полону двох цивільних, які були захоплені в Маріуполі.



У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що це один з найбільших обмінів з початку повномасштабного вторгнення.



Під час цього обміну вдалось звільнити:



- 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 — бійців територіальної оборони);



- 43 – Національної гвардії України;



- 33 – Державної прикордонної служби;



- 24 – Військово-морських сил.



Окрім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.



Чимало українців перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.



Загалом з російського полону вже повернулося 3956 людей, з них у 2024 році – 1358.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та росія 30 грудня провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 187 українських захисників та 2 цивільних.Про це повідомив президент, пише Громадське Звільнені військові — захисники «Азовсталі» та Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них є солдати, сержанти, офіцери.Це — нацгвардійці, зокрема «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил.Також вдалось звільнити з російського полону двох цивільних, які були захоплені в Маріуполі.У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що це один з найбільших обмінів з початку повномасштабного вторгнення.- 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 — бійців територіальної оборони);- 43 – Національної гвардії України;- 33 – Державної прикордонної служби;- 24 – Військово-морських сил.Окрім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.Чимало українців перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.Загалом з російського полону вже повернулося 3956 людей, з них у 2024 році – 1358.

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