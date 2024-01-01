Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Сергієм Кізимом

Сергієм Кізимом.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У вівторок, 31 грудня, о 10 годині у храмі Боголюбської ікони Божої Матері відбудеться відспівування Кізима Сергія Івановича (07.11.1974 року народження), який загинув 27 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.



Поховають Героя на місцевому кладовищі.



Щирі співчуття рідним та близьким!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 грудня у Луцькій громаді відбудеться прощання зПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У вівторок, 31 грудня, о 10 годині у храмі Боголюбської ікони Божої Матері відбудеться відспівування Кізима Сергія Івановича (07.11.1974 року народження), який загинув 27 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.Поховають Героя на місцевому кладовищі.Щирі співчуття рідним та близьким!

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