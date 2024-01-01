Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Сергієм Кізимом

Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Сергієм Кізимом
31 грудня у Луцькій громаді відбудеться прощання з Сергієм Кізимом.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У вівторок, 31 грудня, о 10 годині у храмі Боголюбської ікони Божої Матері відбудеться відспівування Кізима Сергія Івановича (07.11.1974 року народження), який загинув 27 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.

Поховають Героя на місцевому кладовищі.

Щирі співчуття рідним та близьким!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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