Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Сергієм Кізимом
Сьогодні, 16:34
31 грудня у Луцькій громаді відбудеться прощання з Сергієм Кізимом.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У вівторок, 31 грудня, о 10 годині у храмі Боголюбської ікони Божої Матері відбудеться відспівування Кізима Сергія Івановича (07.11.1974 року народження), який загинув 27 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
Щирі співчуття рідним та близьким!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У вівторок, 31 грудня, о 10 годині у храмі Боголюбської ікони Божої Матері відбудеться відспівування Кізима Сергія Івановича (07.11.1974 року народження), який загинув 27 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
Щирі співчуття рідним та близьким!
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