На війні обірвалося життя 22-річного Героя з Волині Артема Шевчука

На війні обірвалося життя 22-річного Героя з Волині Артема Шевчука
На війні поліг Герой з Волині Артем Шевчук.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"У нашу громаду надійшла чергова трагічна звістка - 28 грудня на сході країни обірвалося життя мешканця села Вощатин, сержанта Шевчука Артема Олександровича, 2002 р.н.

Захисник служив у прикордонних військах. До останнього подиху був вірним присязі та обов'язку із захисту Батьківщини.

У нього залишилися батьки та брат.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана полеглому Захиснику!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день та час прощання з Артемом повідомлять пізніше.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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