На війні обірвалося життя 22-річного Героя з Волині Артема Шевчука
Сьогодні, 15:28
На війні поліг Герой з Волині Артем Шевчук.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"У нашу громаду надійшла чергова трагічна звістка - 28 грудня на сході країни обірвалося життя мешканця села Вощатин, сержанта Шевчука Артема Олександровича, 2002 р.н.
Захисник служив у прикордонних військах. До останнього подиху був вірним присязі та обов'язку із захисту Батьківщини.
У нього залишилися батьки та брат.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана полеглому Захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день та час прощання з Артемом повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"У нашу громаду надійшла чергова трагічна звістка - 28 грудня на сході країни обірвалося життя мешканця села Вощатин, сержанта Шевчука Артема Олександровича, 2002 р.н.
Захисник служив у прикордонних військах. До останнього подиху був вірним присязі та обов'язку із захисту Батьківщини.
У нього залишилися батьки та брат.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана полеглому Захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день та час прощання з Артемом повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Сергієм Кізимом
Сьогодні, 16:34
МСЕК ліквідують з 2025 року: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 16:01
На війні обірвалося життя 22-річного Героя з Волині Артема Шевчука
Сьогодні, 15:28
Як їздитимуть маршрутки та тролейбуси у перший день 2025 року
Сьогодні, 15:06