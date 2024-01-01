На війні обірвалося життя 22-річного Героя з Волині Артема Шевчука

Артем Шевчук.



Про це Ігор Пальонка.



"У нашу громаду надійшла чергова трагічна звістка - 28 грудня на сході країни обірвалося життя мешканця села Вощатин, сержанта Шевчука Артема Олександровича, 2002 р.н.



Захисник служив у прикордонних військах. До останнього подиху був вірним присязі та обов'язку із захисту Батьківщини.



У нього залишилися батьки та брат.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана полеглому Захиснику!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день та час прощання з Артемом повідомлять пізніше.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні поліг Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Володимира"У нашу громаду надійшла чергова трагічна звістка - 28 грудня на сході країни обірвалося життя мешканця села Вощатин, сержанта Шевчука Артема Олександровича, 2002 р.н.Захисник служив у прикордонних військах. До останнього подиху був вірним присязі та обов'язку із захисту Батьківщини.У нього залишилися батьки та брат.Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана полеглому Захиснику!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день та час прощання з Артемом повідомлять пізніше.

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