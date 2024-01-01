Натуральний чай для зимових днів: обліпиха – твій найкращий союзник





Чому обліпиха така корисна

Обліпиха – це унікальна ягода, відома яскравим смаком і неймовірною користю для здоров'я, адже вона:



зміцнює імунну систему й допомагає організму боротися з інфекціями;

сприяє омолодженню шкіри й покращує її еластичність;

має протизапальні властивості;

прискорює обмін речовин.

Чай обліпиховий – це справжній вітамінний коктейль. Ця ягода багата на різноманітні корисні речовини, якими насичується напій і позитивно впливає на наш організм.



Які вітаміни та корисні речовини містяться в обліпиховому чаї

Вітамін C. Цей вітамін є потужним антиоксидантом, який зміцнює імунну систему, допомагає організму боротися з інфекціями та сприяє загоєнню ран.

Вітамін А. Необхідний для здоров'я шкіри, волосся та нігтів, а також для нормального функціонування зору.

Вітамін Е. Ще один потужний антиоксидант, який захищає клітини від пошкоджень й уповільнює процеси старіння.

Вітаміни групи B. Беруть участь у багатьох обмінних процесах в організмі, покращують роботу нервової системи й підвищують енергетичний потенціал.

Каротин. Перетворюється в організмі на вітамін А.

Флавоноїди. Мають антиоксидантні та протизапальні властивості.

Омега-3 жирні кислоти. Корисні для серця та судин.









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