Зупинилося серце Героя з Волині Федора Смоляра
Сьогодні, 14:46
Зупинилося серце захисника, жителя села Садів, Смоляра Федора Феодосійовича, 20.06.1979 року народження.
Про це повідомили у Торчинській громаді.
"Сьогодні, 30 грудня, орієнтовно о 16:00 від моргу м. Луцьк вирушить траурний кортеж, який проходитиме через Торчин до села Садів до рідного дому Героя. Просимо жителів громади вийти і віддати останню шану Герою", - йдеться в повідомленні.
Похорон відбудеться завтра, 31 грудня. Відспівування проходитиме в храмі села Садів, після чого Захисника поховають на місцевому кладовищі.
"Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав Федора. Вічна пам’ять і слава!" - наголошують у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Торчинській громаді.
"Сьогодні, 30 грудня, орієнтовно о 16:00 від моргу м. Луцьк вирушить траурний кортеж, який проходитиме через Торчин до села Садів до рідного дому Героя. Просимо жителів громади вийти і віддати останню шану Герою", - йдеться в повідомленні.
Похорон відбудеться завтра, 31 грудня. Відспівування проходитиме в храмі села Садів, після чого Захисника поховають на місцевому кладовищі.
"Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав Федора. Вічна пам’ять і слава!" - наголошують у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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