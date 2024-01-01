Зупинилося серце Героя з Волині Федора Смоляра





Про це



"Сьогодні, 30 грудня, орієнтовно о 16:00 від моргу м. Луцьк вирушить траурний кортеж, який проходитиме через Торчин до села Садів до рідного дому Героя. Просимо жителів громади вийти і віддати останню шану Герою", - йдеться в повідомленні.



Похорон відбудеться завтра, 31 грудня. Відспівування проходитиме в храмі села Садів, після чого Захисника поховають на місцевому кладовищі.



"Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав Федора. Вічна пам’ять і слава!" - наголошують у громаді.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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