Польща хоче закрити кордон з Білоруссю до літа 2025 року





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Додаткові інфраструктурні роботи вздовж 400-кілометрового східного кордону, про які уряд Дональда Туска оголосив на початку цього року, мають бути завершені до середини 2025 року, сказав Мацей Дущик, заступник міністра міграції Польщі.



Після завершення безпека на кордоні “буде максимально наближена до 100 відсотків”.



Польща почала будувати стіну на кордоні наприкінці 2021 року, коли білоруський режим президента Олександра Лукашенка вперше сприяв прибуттю тисяч мігрантів до Польщі та сусідніх країн Балтії. Багато з цих мігрантів отримали спонсоровані рейси та візи, щоб полетіти з Близького Сходу та Африки до Москви чи Мінська, перш ніж їх автобусом доправлять до польського кордону.



Туск, який вступив на посаду рік тому, зробив боротьбу з “гібридною війною” Росії на перше місце у своєму порядку денному, включно з розширенням та відправкою додаткових військ у буферну зону вздовж кордону з Білоруссю.



Варшава встановлює камери нічного бачення та теплові камери, будує нову дорогу для патрулювання кордону та зміцнює п’ятиметровий сталевий паркан, який попередній уряд побудував у 2022 році. За словами Дущика, Польща витрачає понад 2,5 мільярда злотих (587 мільйонів євро) на зміцнення кордону, половину з яких виділяє уряд Туска.



Польща також закликала партнерів з ЄС зробити фінансовий внесок у окремий військовий проект “Східний щит”, який вважається частиною власного захисту Європи від подальшої російської агресії. Туск виділив 10 мільярдів злотих на цей проєкт, який включає нові системи повітряного спостереження, протитанкові загородження та рови. Кошти взяли з польського оборонного бюджету, який має досягти 4,7% ВВП наступного року, що є найвищим показником НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща має на меті завершити будівництво стіни на кордоні та закрити кордон з Білоруссю до літа наступного року, щоб зупинити наплив мігрантів.Про це пише LB.ua з посиланням на Financial Times.Додаткові інфраструктурні роботи вздовж 400-кілометрового східного кордону, про які урядоголосив на початку цього року, мають бути завершені до середини 2025 року, сказав, заступник міністра міграції Польщі.Після завершення безпека на кордоні “буде максимально наближена до 100 відсотків”.Польща почала будувати стіну на кордоні наприкінці 2021 року, коли білоруський режим президента Олександра Лукашенка вперше сприяв прибуттю тисяч мігрантів до Польщі та сусідніх країн Балтії. Багато з цих мігрантів отримали спонсоровані рейси та візи, щоб полетіти з Близького Сходу та Африки до Москви чи Мінська, перш ніж їх автобусом доправлять до польського кордону.Туск, який вступив на посаду рік тому, зробив боротьбу з “гібридною війною” Росії на перше місце у своєму порядку денному, включно з розширенням та відправкою додаткових військ у буферну зону вздовж кордону з Білоруссю.Варшава встановлює камери нічного бачення та теплові камери, будує нову дорогу для патрулювання кордону та зміцнює п’ятиметровий сталевий паркан, який попередній уряд побудував у 2022 році. За словами Дущика, Польща витрачає понад 2,5 мільярда злотих (587 мільйонів євро) на зміцнення кордону, половину з яких виділяє уряд Туска.Польща також закликала партнерів з ЄС зробити фінансовий внесок у окремий військовий проект “Східний щит”, який вважається частиною власного захисту Європи від подальшої російської агресії. Туск виділив 10 мільярдів злотих на цей проєкт, який включає нові системи повітряного спостереження, протитанкові загородження та рови. Кошти взяли з польського оборонного бюджету, який має досягти 4,7% ВВП наступного року, що є найвищим показником НАТО.

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