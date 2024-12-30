На Запоріжжі ЗСУ знищили ворожий штаб разом з окупантами

На Запоріжжі ЗСУ знищили ворожий штаб разом з окупантами
У Запорізькій області воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони та ОСУВ "Таврія" знищили штаб російських загарбників.

Про це повідомляє ГУР, пише LB.ua.

Аеророзвідники виявили на тимчасово окупованій території ворожий штаб.

"У взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія» завдали по об’єкту ракетного удару – штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень", – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, а також один удар по складу зберігання пально-мастильних матеріалів противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запоріжжі ЗСУ знищили ворожий штаб разом з окупантами
Сьогодні, 13:07
Скільки чорнобильців на Волині отримуватимуть доплату до пенсії у 2025 році
Сьогодні, 12:47
На Волині зникла безвісти 57-річна жінка
Сьогодні, 12:05
У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок
Сьогодні, 11:58
Поліція встановила окупанта, винного у вбивстві жінки з червоним манікюром у Бучі
Сьогодні, 11:13
Схожі новини
Уночі сили ППО збили 21 російський дрон Уночі сили ППО збили 21 російський дрон
Сьогодні, 10:53
Генштаб опублікував дані про бої за минулу добу: 186 бойових зіткнень Генштаб опублікував дані про бої за минулу добу: 186 бойових зіткнень
Сьогодні, 09:11
«Якби не та кухня, чи були б ми живі»: подружжя з Дебальцевого — про виїзд з окупації на Волинь «Якби не та кухня, чи були б ми живі»: подружжя з Дебальцевого — про виїзд з окупації на Волинь
29 грудень, 08:07
Греція віддасть понад два десятки непотрібних їй ракет Sea Sparrow Греція віддасть понад два десятки непотрібних їй ракет Sea Sparrow
29 грудень, 06:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Запоріжжі ЗСУ знищили ворожий штаб разом з окупантами
Сьогодні, 13:07
 0
Скільки чорнобильців на Волині отримуватимуть доплату до пенсії у 2025 році
Сьогодні, 12:47
 0
На Волині зникла безвісти 57-річна жінка
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок
Сьогодні, 11:58
 0
Порівняння бісеру різних виробників: який вибрати
Сьогодні, 11:19
 0
Медіа
відео
1/8