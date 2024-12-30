На Запоріжжі ЗСУ знищили ворожий штаб разом з окупантами





Про це повідомляє ГУР, пише



Аеророзвідники виявили на тимчасово окупованій території ворожий штаб.



"У взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія» завдали по об’єкту ракетного удару – штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень", – йдеться у повідомленні.



Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, а також один удар по складу зберігання пально-мастильних матеріалів противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запорізькій області воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони та ОСУВ "Таврія" знищили штаб російських загарбників.Про це повідомляє ГУР, пише LB.ua Аеророзвідники виявили на тимчасово окупованій території ворожий штаб."У взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія» завдали по об’єкту ракетного удару – штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень", – йдеться у повідомленні.Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, а також один удар по складу зберігання пально-мастильних матеріалів противника.

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