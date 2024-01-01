Скільки чорнобильців на Волині отримуватимуть доплату до пенсії у 2025 році





Таку доплату для чорнобильців передбачили у державному бюджеті України на 2025 рік, розповіла Леся Неклеса.



З її слів, 28 тисяч мешканців Волинської області отримують таку доплату за рішеннями судів.



"З 1 січня виконуючи вимоги ст. 45 ЗУ "Про Державний бюджет" ми зробили певну інвентаризацію і програмним забезпеченням буде здійснена доплата всім мешканцям, хто постійно проживав і не змінював місце реєстрації в зоні добровільного відселення", — зазначила Леся Неклеса.



Надбавку до "чорнобильської" пенсії отримуватимуть пенсіонери, котрі з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року постійно проживали й проживають у зоні гарантованого добровільного відселення. До цієї зони, згідно з урядовою Постановою 1991 року, яка діє до сьогодні, на Волині входять колишні Маневицький, Любешівський і Камінь-Каширський райони.



Що відомо про надбавки для пенсіонерів-чорнобильців



73-річний житель селища Любешів Микола Антонюк за спеціальністю — санітарний лікар. Чоловік брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, працював у 30-кілометровій зоні у Київській області. Зараз він має максимальну пенсію, встановлену в Україні, що становить 23 610 гривень. Доплату з нового року чоловік теж отримуватиме.



"Я заміняв головного лікаря і в мене солідна зарплата була, і з неї нарахували пенсію. Я був як представник Мінздрава, здавав документи і в архіві залишились мої документи. На життя вистачає і онукам можу помогти. Хто має групу, то в тих достойна пенсія. А хто не має групи — це друга категорія ліквідаторів, у них всього-на-всього доплата 250 гривень до пенсії", — сказав Микола Антонюк.



Начальниця Пенсійного фонду в області Леся Неклеса зазначила: люди, які є потерпілими внаслідок Чорнобильської катастрофи, але не проживають на території радіоактивного забруднення, надбавку в розмірі 2361 гривню отримувати не будуть.



Усього на обліку в Пенсійному фонді Волині перебувають 36,6 тисячі людей — це учасники ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та потерпілі внаслідок неї. Зі слів начальниці управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат Людмили Андросюк, середній розмір пенсії становить 7753 гривні.



Також на обліку перебуває 358 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність. Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, котрі інвалідності не мають, належать до другої категорії осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Людмила Андросюк сказала, що таких на обліку в Пенсійному фонді області є 910 людей.



"Всі інші особи є потерпілими внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони колись могли проживати на території радіоактивного забруднення або зараз там проживають. Ми їм виплачуємо різні види пенсії залежно від того на яку пенсію особа має право. Це може бути пенсія по віку, по інвалідності, у разі втрати годувальника", — сказала Людмила Андросюк.



Зі слів начальниці Пенсійного фонду у Волинській області Лесі Неклеси, мінімальна пенсія для мешканців країни у 2025 році становитиме 2361 гривню, максимальна — 10 прожиткових мінімумів громадян для непрацездатних осіб, а саме 23 610 гривень.



Станом на кінець грудня 2024 року на Волині є 257 тисяч пенсіонерів, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді. 3% жителів Волині отримують мінімальний розмір пенсії та ще 3% — максимальний розмір, додала Леся Неклеса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 35,5 тисяч волинян, які постійно проживають у зоні гарантованого добровільного відселення на території Волині з моменту аварії на ЧАЕС до сьогодні, з нового року будуть отримувати надбавку до пенсії у розмірі 2361 гривня.Таку доплату для чорнобильців передбачили у державному бюджеті України на 2025 рік, розповіла Суспільному начальниця головного управління Пенсійного фонду у Волинській областіЗ її слів, 28 тисяч мешканців Волинської області отримують таку доплату за рішеннями судів."З 1 січня виконуючи вимоги ст. 45 ЗУ "Про Державний бюджет" ми зробили певну інвентаризацію і програмним забезпеченням буде здійснена доплата всім мешканцям, хто постійно проживав і не змінював місце реєстрації в зоні добровільного відселення", — зазначила Леся Неклеса.Надбавку до "чорнобильської" пенсії отримуватимуть пенсіонери, котрі з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року постійно проживали й проживають у зоні гарантованого добровільного відселення. До цієї зони, згідно з урядовою Постановою 1991 року, яка діє до сьогодні, на Волині входять колишні Маневицький, Любешівський і Камінь-Каширський райони.73-річний житель селища Любешівза спеціальністю — санітарний лікар. Чоловік брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, працював у 30-кілометровій зоні у Київській області. Зараз він має максимальну пенсію, встановлену в Україні, що становить 23 610 гривень. Доплату з нового року чоловік теж отримуватиме."Я заміняв головного лікаря і в мене солідна зарплата була, і з неї нарахували пенсію. Я був як представник Мінздрава, здавав документи і в архіві залишились мої документи. На життя вистачає і онукам можу помогти. Хто має групу, то в тих достойна пенсія. А хто не має групи — це друга категорія ліквідаторів, у них всього-на-всього доплата 250 гривень до пенсії", — сказав Микола Антонюк.Начальниця Пенсійного фонду в області Леся Неклеса зазначила: люди, які є потерпілими внаслідок Чорнобильської катастрофи, але не проживають на території радіоактивного забруднення, надбавку в розмірі 2361 гривню отримувати не будуть.Усього на обліку в Пенсійному фонді Волині перебувають 36,6 тисячі людей — це учасники ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та потерпілі внаслідок неї. Зі слів начальниці управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат Людмили Андросюк, середній розмір пенсії становить 7753 гривні.Також на обліку перебуває 358 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність. Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, котрі інвалідності не мають, належать до другої категорії осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Людмила Андросюк сказала, що таких на обліку в Пенсійному фонді області є 910 людей."Всі інші особи є потерпілими внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони колись могли проживати на території радіоактивного забруднення або зараз там проживають. Ми їм виплачуємо різні види пенсії залежно від того на яку пенсію особа має право. Це може бути пенсія по віку, по інвалідності, у разі втрати годувальника", — сказала Людмила Андросюк.Зі слів начальниці Пенсійного фонду у Волинській області Лесі Неклеси, мінімальна пенсія для мешканців країни у 2025 році становитиме 2361 гривню, максимальна — 10 прожиткових мінімумів громадян для непрацездатних осіб, а саме 23 610 гривень.Станом на кінець грудня 2024 року на Волині є 257 тисяч пенсіонерів, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді. 3% жителів Волині отримують мінімальний розмір пенсії та ще 3% — максимальний розмір, додала Леся Неклеса.

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