У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок

У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок
Вчора ввечері рятувальники Волині ліквідували дві пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

З0 грудня о 20:55 надзвичайники 7 ДПРЧ міста Володимир-Волинська спільно з працівниками МПО Бубнів за допомогою водяного ствола загасили займання господарської споруди в селі Острівок Зимнівської громади. Імовірно займання виникло через коротке замикання електромережі. Потерпілих під час пожежі немає.

Рятувальники 1 та 2 ДПРЧ міста Луцька за допомогою водяного ствола ліквідували пожежу житлового будинку у місті Луцьку на вулиці Виробничій.
У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок

Потерпілих немає. Імовірна причина події - коротке замикання електромережі електричного конвектора.
У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зникла безвісти 57-річна жінка
Сьогодні, 12:05
У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок
Сьогодні, 11:58
Поліція встановила окупанта, винного у вбивстві жінки з червоним манікюром у Бучі
Сьогодні, 11:13
Уночі сили ППО збили 21 російський дрон
Сьогодні, 10:53
На Волині 18-річний студент та його 15-річний спільник на замовлення фсб підпалювали авто Сил оборони
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
На Волині під час пожежі жінка отруїлася чадним газом На Волині під час пожежі жінка отруїлася чадним газом
26 грудень, 12:30
На Волині під час пожежі травмувався чоловік. ФОТО На Волині під час пожежі травмувався чоловік. ФОТО
22 грудень, 12:27
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
18 грудень, 10:00
На Волині горіли три господарські споруди та багатоквартирний будинок На Волині горіли три господарські споруди та багатоквартирний будинок
17 грудень, 12:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зникла безвісти 57-річна жінка
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок
Сьогодні, 11:58
 0
Порівняння бісеру різних виробників: який вибрати
Сьогодні, 11:19
 0
Поліція встановила окупанта, винного у вбивстві жінки з червоним манікюром у Бучі
Сьогодні, 11:13
 0
Уночі сили ППО збили 21 російський дрон
Сьогодні, 10:53
 0
Медіа
відео
1/8