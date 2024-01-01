У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок
Сьогодні, 11:58
Вчора ввечері рятувальники Волині ліквідували дві пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
З0 грудня о 20:55 надзвичайники 7 ДПРЧ міста Володимир-Волинська спільно з працівниками МПО Бубнів за допомогою водяного ствола загасили займання господарської споруди в селі Острівок Зимнівської громади. Імовірно займання виникло через коротке замикання електромережі. Потерпілих під час пожежі немає.
Рятувальники 1 та 2 ДПРЧ міста Луцька за допомогою водяного ствола ліквідували пожежу житлового будинку у місті Луцьку на вулиці Виробничій.
Потерпілих немає. Імовірна причина події - коротке замикання електромережі електричного конвектора.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
З0 грудня о 20:55 надзвичайники 7 ДПРЧ міста Володимир-Волинська спільно з працівниками МПО Бубнів за допомогою водяного ствола загасили займання господарської споруди в селі Острівок Зимнівської громади. Імовірно займання виникло через коротке замикання електромережі. Потерпілих під час пожежі немає.
Рятувальники 1 та 2 ДПРЧ міста Луцька за допомогою водяного ствола ліквідували пожежу житлового будинку у місті Луцьку на вулиці Виробничій.
Потерпілих немає. Імовірна причина події - коротке замикання електромережі електричного конвектора.
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