У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



З0 грудня о 20:55 надзвичайники 7 ДПРЧ міста Володимир-Волинська спільно з працівниками МПО Бубнів за допомогою водяного ствола загасили займання господарської споруди в селі Острівок Зимнівської громади. Імовірно займання виникло через коротке замикання електромережі. Потерпілих під час пожежі немає.



Рятувальники 1 та 2 ДПРЧ міста Луцька за допомогою водяного ствола ліквідували пожежу житлового будинку у місті Луцьку на вулиці Виробничій.



Потерпілих немає. Імовірна причина події - коротке замикання електромережі електричного конвектора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора ввечері рятувальники Волині ліквідували дві пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.З0 грудня о 20:55 надзвичайники 7 ДПРЧ міста Володимир-Волинська спільно з працівниками МПО Бубнів за допомогою водяного ствола загасили займання господарської споруди в селі Острівок Зимнівської громади. Імовірно займання виникло через коротке замикання електромережі. Потерпілих під час пожежі немає.Рятувальники 1 та 2 ДПРЧ міста Луцька за допомогою водяного ствола ліквідували пожежу житлового будинку у місті Луцьку на вулиці Виробничій.Потерпілих немає. Імовірна причина події - коротке замикання електромережі електричного конвектора.

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