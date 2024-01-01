Уночі сили ППО збили 21 російський дрон





Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори інших типів", – йдеться в повідомленні.



ППО працювала в Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.



22 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені, без негативних наслідків.



У Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 30 грудня Росія атакувала Україну 43-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із Приморсько-Ахтарська.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ."В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори інших типів", – йдеться в повідомленні.ППО працювала в Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.22 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені, без негативних наслідків.У Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки.

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