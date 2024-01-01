На Волині 18-річний студент та його 15-річний спільник на замовлення фсб підпалювали авто Сил оборони

СБУ та Нацполіція затримали двох підпалювачів, які виконували замовлення фсб на Волині.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.Контррозвідники Служби безпеки та Національна поліція нейтралізували ще одну групу підпалювачів, яка на замовлення фсб діяли на Волині. Основними «цілями» ворога були авто Сил оборони.Двох зловмисників затримали на Волині, коли вони підпалили службове авто ЗСУ, яке проходило техобслуговування в регіоні після виконання бойових завдань на фронті.Затриманими виявилися 18-річний студент місцевого професійно-технічного училища та його 15-річний спільник.Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами листування з ворогом та одяг, в якому вони вчиняли підпали.Наразі затриманим повідомлено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.Заходи з викриття проведені співробітниками управління СБ України у Волинській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.У поліції Волині зазначили, що пПодія сталась 23 грудня у місті Володимир. Повнолітньому фігуранту в один з месенджерів написав невідомий: за винагороду той зі спільником мали підпалити авто військового або правоохоронця, зняти це на відео і надіслати замовнику.