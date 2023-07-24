Поліція встановила окупанта, винного у вбивстві жінки з червоним манікюром у Бучі

Ірини Фількиної, жінки з «червоним манікюром» – ним виявився російський командир.



Про це повідомила Бучанська міська рада, пише



У причетності до вбивства співробітниці компанії «Епіцентр» поліція підозрює 29-річного Артема Тарєєва, який є командиром 234 десантно-штурмового полку 76 дивізії Повітрянодесантнтх військ рф.



За даними слідства, 5 березня 2022 року Тараєв віддав наказ стріляти по всіх цивільних, які з’являться у районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної, що у Бучі.



Того ж дня близько 11:15 Ірину Фількіну, яка їхала на велосипеді, розстріляли російські військові. У неї випустили щонайменше 15 куль з автоматичної зброї та БМД-2.



Загалом, за даними слідства, внаслідок наказу Тарєєва на вулиці Яблунській вбили 13 мирних жителів.



«Фото тіла загиблої жінки з яскравим червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини та облетіло світові медіа», — наголосила у міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Встановлено вбивцю бучанки, жінки з «червоним манікюром» – ним виявився російський командир.Про це повідомила Бучанська міська рада, пише Громадське У причетності до вбивства співробітниці компанії «Епіцентр» поліція підозрює 29-річного, який є командиром 234 десантно-штурмового полку 76 дивізії Повітрянодесантнтх військ рф.За даними слідства, 5 березня 2022 року Тараєв віддав наказ стріляти по всіх цивільних, які з’являться у районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної, що у Бучі.Того ж дня близько 11:15 Ірину Фількіну, яка їхала на велосипеді, розстріляли російські військові. У неї випустили щонайменше 15 куль з автоматичної зброї та БМД-2.Загалом, за даними слідства, внаслідок наказу Тарєєва на вулиці Яблунській вбили 13 мирних жителів.«Фото тіла загиблої жінки з яскравим червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини та облетіло світові медіа», — наголосила у міськраді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію