Поліція встановила окупанта, винного у вбивстві жінки з червоним манікюром у Бучі
Сьогодні, 11:13
Встановлено вбивцю бучанки Ірини Фількиної, жінки з «червоним манікюром» – ним виявився російський командир.
Про це повідомила Бучанська міська рада, пише Громадське.
У причетності до вбивства співробітниці компанії «Епіцентр» поліція підозрює 29-річного Артема Тарєєва, який є командиром 234 десантно-штурмового полку 76 дивізії Повітрянодесантнтх військ рф.
За даними слідства, 5 березня 2022 року Тараєв віддав наказ стріляти по всіх цивільних, які з’являться у районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної, що у Бучі.
Того ж дня близько 11:15 Ірину Фількіну, яка їхала на велосипеді, розстріляли російські військові. У неї випустили щонайменше 15 куль з автоматичної зброї та БМД-2.
Загалом, за даними слідства, внаслідок наказу Тарєєва на вулиці Яблунській вбили 13 мирних жителів.
«Фото тіла загиблої жінки з яскравим червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини та облетіло світові медіа», — наголосила у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила Бучанська міська рада, пише Громадське.
У причетності до вбивства співробітниці компанії «Епіцентр» поліція підозрює 29-річного Артема Тарєєва, який є командиром 234 десантно-штурмового полку 76 дивізії Повітрянодесантнтх військ рф.
За даними слідства, 5 березня 2022 року Тараєв віддав наказ стріляти по всіх цивільних, які з’являться у районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної, що у Бучі.
Того ж дня близько 11:15 Ірину Фількіну, яка їхала на велосипеді, розстріляли російські військові. У неї випустили щонайменше 15 куль з автоматичної зброї та БМД-2.
Загалом, за даними слідства, внаслідок наказу Тарєєва на вулиці Яблунській вбили 13 мирних жителів.
«Фото тіла загиблої жінки з яскравим червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини та облетіло світові медіа», — наголосила у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зникла безвісти 57-річна жінка
Сьогодні, 12:05
У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок
Сьогодні, 11:58
Поліція встановила окупанта, винного у вбивстві жінки з червоним манікюром у Бучі
Сьогодні, 11:13
Уночі сили ППО збили 21 російський дрон
Сьогодні, 10:53
На Волині 18-річний студент та його 15-річний спільник на замовлення фсб підпалювали авто Сил оборони
Сьогодні, 10:07