На Волині зникла безвісти 57-річна жінка

Нововолинські поліцейські розшукують безвісти зниклу 57-річну жінку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 21 жовтня 1967 року народження, жительки села Грибовиця. Жінка 29 грудня 2024 близько 07:30 години пішла в невідомому напрямку та по даний час додому не повернулась.170-175 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, коротке, очі світлі.у куртку синього кольору з капюшоном, штани чорного кольору, при собі мала сумку коричневого кольору.Жінка може частково втрачати пам’ять."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу особу, повідомити за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 0684787519 або 102", - йдеться в повідомленні.