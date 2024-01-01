На Волині зникла безвісти 57-річна жінка

На Волині зникла безвісти 57-річна жінка
Нововолинські поліцейські розшукують безвісти зниклу 57-річну жінку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Трачук Алли Андріївни, 21 жовтня 1967 року народження, жительки села Грибовиця. Жінка 29 грудня 2024 близько 07:30 години пішла в невідомому напрямку та по даний час додому не повернулась.

Прикмети: 170-175 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, коротке, очі світлі.

Була одягнена: у куртку синього кольору з капюшоном, штани чорного кольору, при собі мала сумку коричневого кольору.

Жінка може частково втрачати пам’ять.
На Волині зникла безвісти 57-річна жінка

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу особу, повідомити за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 0684787519 або 102", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: розшук, поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зникла безвісти 57-річна жінка
Сьогодні, 12:05
У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок
Сьогодні, 11:58
Поліція встановила окупанта, винного у вбивстві жінки з червоним манікюром у Бучі
Сьогодні, 11:13
Уночі сили ППО збили 21 російський дрон
Сьогодні, 10:53
На Волині 18-річний студент та його 15-річний спільник на замовлення фсб підпалювали авто Сил оборони
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
Малюк йшов сам вечірнім містом: у Луцьку поліцейські допомогли дитині, яка загублилася Малюк йшов сам вечірнім містом: у Луцьку поліцейські допомогли дитині, яка загублилася
29 жовтень, 08:25
Волинян просять впізнати жінку. ФОТО Волинян просять впізнати жінку. ФОТО
16 жовтень, 20:34
На Волині розшукують чоловіка, який звільнився з в'язниці і не повернувся додому На Волині розшукують чоловіка, який звільнився з в'язниці і не повернувся додому
05 жовтень, 05:28
Поліція встановлює місцезнаходження зниклих волинян. ФОТО Поліція встановлює місцезнаходження зниклих волинян. ФОТО
27 серпень, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зникла безвісти 57-річна жінка
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку на вулиці Виробничій горів житловий будинок
Сьогодні, 11:58
 0
Порівняння бісеру різних виробників: який вибрати
Сьогодні, 11:19
 0
Поліція встановила окупанта, винного у вбивстві жінки з червоним манікюром у Бучі
Сьогодні, 11:13
 0
Уночі сили ППО збили 21 російський дрон
Сьогодні, 10:53
 0
Медіа
відео
1/8