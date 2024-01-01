На Волині зникла безвісти 57-річна жінка
Сьогодні, 12:05
Нововолинські поліцейські розшукують безвісти зниклу 57-річну жінку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Трачук Алли Андріївни, 21 жовтня 1967 року народження, жительки села Грибовиця. Жінка 29 грудня 2024 близько 07:30 години пішла в невідомому напрямку та по даний час додому не повернулась.
Прикмети: 170-175 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, коротке, очі світлі.
Була одягнена: у куртку синього кольору з капюшоном, штани чорного кольору, при собі мала сумку коричневого кольору.
Жінка може частково втрачати пам’ять.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу особу, повідомити за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 0684787519 або 102", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Трачук Алли Андріївни, 21 жовтня 1967 року народження, жительки села Грибовиця. Жінка 29 грудня 2024 близько 07:30 години пішла в невідомому напрямку та по даний час додому не повернулась.
Прикмети: 170-175 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, коротке, очі світлі.
Була одягнена: у куртку синього кольору з капюшоном, штани чорного кольору, при собі мала сумку коричневого кольору.
Жінка може частково втрачати пам’ять.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу особу, повідомити за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 0684787519 або 102", - йдеться в повідомленні.
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