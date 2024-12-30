У Білорусі заборонили Санта Клауса та Jingle Bells в школах, – ЗМІ





Про це пише



Напередодні свят для шкіл видали спеціальне розпорядження щодо репертуару новорічних свят у навчальних закладах.



Зазначається, що під заборону потрапили традиційні різдвяні колядки, а також англомовні пісні та західні мелодії, наприклад, "Jingle Bells". Крім того, на шкільних святах заборонили присутність Санта Клауса (Святого Миколая в англійській версії), а також ялинкові прикраси, які можуть асоціюватися із західними традиціями.



Натомість влада рекомендувала на всіх рівнях системи освіти Білорусі використовувати російські новорічні традиції.



Польське радіо нагадує, що в попередні роки у Білорусі заборонили святкувати День Святого Валентина та Гелловін.



Напередодні Нового року російські пропагандисти почали поширювати "святкове" відео, на якому російська ракета нібито збиває сани Санта Клауса в небі над Кремлем.



Ролик стали публікувати у соцмережах невдовзі після збиття російською системою ППО пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній", внаслідок чого загинули 38 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Влада Білорусі заборонила в школах Санта Клауса, англомовні новорічні пісні, а також колядки, а натомість рекомендувала дотримуватися російських новорічних традицій.Про це пише Українська правда з посиланням на Польське радіо, Єврорадіо, Наша ніва.Напередодні свят для шкіл видали спеціальне розпорядження щодо репертуару новорічних свят у навчальних закладах.Зазначається, що під заборону потрапили традиційні різдвяні колядки, а також англомовні пісні та західні мелодії, наприклад, "Jingle Bells". Крім того, на шкільних святах заборонили присутність Санта Клауса (Святого Миколая в англійській версії), а також ялинкові прикраси, які можуть асоціюватися із західними традиціями.Натомість влада рекомендувала на всіх рівнях системи освіти Білорусі використовувати російські новорічні традиції.Польське радіо нагадує, що в попередні роки у Білорусі заборонили святкувати День Святого Валентина та Гелловін.Напередодні Нового року російські пропагандисти почали поширювати "святкове" відео, на якому російська ракета нібито збиває сани Санта Клауса в небі над Кремлем.Ролик стали публікувати у соцмережах невдовзі після збиття російською системою ППО пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній", внаслідок чого загинули 38 людей.

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