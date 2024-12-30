У Білорусі заборонили Санта Клауса та Jingle Bells в школах, – ЗМІ

У Білорусі заборонили Санта Клауса та Jingle Bells в школах, – ЗМІ
Влада Білорусі заборонила в школах Санта Клауса, англомовні новорічні пісні, а також колядки, а натомість рекомендувала дотримуватися російських новорічних традицій.

Про це пише Українська правда з посиланням на Польське радіо, Єврорадіо, Наша ніва.

Напередодні свят для шкіл видали спеціальне розпорядження щодо репертуару новорічних свят у навчальних закладах.

Зазначається, що під заборону потрапили традиційні різдвяні колядки, а також англомовні пісні та західні мелодії, наприклад, "Jingle Bells". Крім того, на шкільних святах заборонили присутність Санта Клауса (Святого Миколая в англійській версії), а також ялинкові прикраси, які можуть асоціюватися із західними традиціями.

Натомість влада рекомендувала на всіх рівнях системи освіти Білорусі використовувати російські новорічні традиції.

Польське радіо нагадує, що в попередні роки у Білорусі заборонили святкувати День Святого Валентина та Гелловін.

Напередодні Нового року російські пропагандисти почали поширювати "святкове" відео, на якому російська ракета нібито збиває сани Санта Клауса в небі над Кремлем.

Ролик стали публікувати у соцмережах невдовзі після збиття російською системою ППО пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній", внаслідок чого загинули 38 людей.

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Теги: Білорусь
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