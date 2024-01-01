Як їздитимуть маршрутки та тролейбуси у перший день 2025 року

Як їздитимуть маршрутки та тролейбуси у перший день 2025 року
1 січня 2025 режим роботи пасажирського транспорту в Луцькій міській територіальній громаді буде здійснюватись відповідно до графіка вихідного дня.

Про це повідомили у пресслужбі луцької міської ради.

Для зручності відстеження руху громадського транспорту рекомендуємо користуватись мобільним додатком “Сіті Кард”, на сайті оператора АСООП “Сіті Кард” (електронна адреса: citycard.net/Кабінет/Маршрути/(змінити напрямок)) та на інших мобільних додатках “City Bus”, “EasyWay”.

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Теги: Луцьк, транспорт
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