Як їздитимуть маршрутки та тролейбуси у перший день 2025 року
Сьогодні, 15:06
1 січня 2025 режим роботи пасажирського транспорту в Луцькій міській територіальній громаді буде здійснюватись відповідно до графіка вихідного дня.
Про це повідомили у пресслужбі луцької міської ради.
Для зручності відстеження руху громадського транспорту рекомендуємо користуватись мобільним додатком “Сіті Кард”, на сайті оператора АСООП “Сіті Кард” (електронна адреса: citycard.net/Кабінет/Маршрути/(змінити напрямок)) та на інших мобільних додатках “City Bus”, “EasyWay”.
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Про це повідомили у пресслужбі луцької міської ради.
Для зручності відстеження руху громадського транспорту рекомендуємо користуватись мобільним додатком “Сіті Кард”, на сайті оператора АСООП “Сіті Кард” (електронна адреса: citycard.net/Кабінет/Маршрути/(змінити напрямок)) та на інших мобільних додатках “City Bus”, “EasyWay”.
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