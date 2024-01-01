МСЕК ліквідують з 2025 року: Зеленський підписав закон

МСЕК ліквідують з 2025 року: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.

Про це свідчить картка законопроєкту №12178, пише Громадське.

З 1 січня 2025 року в Україні стартує масштабна реформа: на зміну МСЕК прийде оцінювання повсякденного функціонування.

В уряді обіцяють, що проходження шляху до статусу інвалідності значно спроститься, адже більшість процесів буде скорочено та цифровізовано. Усі етапи для оцінювання фіксуватимуться в електронній системі, що має унеможливити корупційні зловживання.

Скандали зі МСЕК

У жовтні правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.

На тлі цього скандалу правоохоронці взялися за перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Президент Володимир Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість». За кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

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Теги: МСЕК
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