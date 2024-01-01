У Луцькому районі 52-річна водійка авто зіткнулася з легковиком: постраждали двоє неповнолітніх дівчат

Слідчі з’ясовують обставини двох автопригод у Луцькому районі, в яких постраждало п’ятеро осіб.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, близько 14 години, поблизу села Кременець Луцького району 52-річна водійка Mitsubishi зіткнулася із автомобілем Renault під керуванням 47-річної волинянки, яка здійснювала маневр повороту ліворуч. Внаслідок зіткнення постраждала 14-річна дівчинка, пасажирка Renault, її госпіталізували, також легкі тілесні ушкодження отримала 12-річна школярка, після надання медичної допомоги її відпустили додому.Близько 18 години, у селі Липини зіткнулися Audi та Nissan. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалися три пасажирки Audi, 22, 24 та 25 років, двох з них госпіталізували. Водії транспортних засобів, 23-річна лучанка та 45-річний житель Струмівки, були тверезі.За обома фактами дорожньо-транспортних пригод розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування. Під час досудового розслідування слідчі з’ясують обставини аварій.