У Луцькому районі 52-річна водійка авто зіткнулася з легковиком: постраждали двоє неповнолітніх дівчат
Сьогодні, 18:03
Слідчі з’ясовують обставини двох автопригод у Луцькому районі, в яких постраждало п’ятеро осіб.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, близько 14 години, поблизу села Кременець Луцького району 52-річна водійка Mitsubishi зіткнулася із автомобілем Renault під керуванням 47-річної волинянки, яка здійснювала маневр повороту ліворуч. Внаслідок зіткнення постраждала 14-річна дівчинка, пасажирка Renault, її госпіталізували, також легкі тілесні ушкодження отримала 12-річна школярка, після надання медичної допомоги її відпустили додому.
Близько 18 години, у селі Липини зіткнулися Audi та Nissan. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалися три пасажирки Audi, 22, 24 та 25 років, двох з них госпіталізували. Водії транспортних засобів, 23-річна лучанка та 45-річний житель Струмівки, були тверезі.
За обома фактами дорожньо-транспортних пригод розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування. Під час досудового розслідування слідчі з’ясують обставини аварій.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, близько 14 години, поблизу села Кременець Луцького району 52-річна водійка Mitsubishi зіткнулася із автомобілем Renault під керуванням 47-річної волинянки, яка здійснювала маневр повороту ліворуч. Внаслідок зіткнення постраждала 14-річна дівчинка, пасажирка Renault, її госпіталізували, також легкі тілесні ушкодження отримала 12-річна школярка, після надання медичної допомоги її відпустили додому.
Близько 18 години, у селі Липини зіткнулися Audi та Nissan. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалися три пасажирки Audi, 22, 24 та 25 років, двох з них госпіталізували. Водії транспортних засобів, 23-річна лучанка та 45-річний житель Струмівки, були тверезі.
За обома фактами дорожньо-транспортних пригод розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування. Під час досудового розслідування слідчі з’ясують обставини аварій.
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