Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 31 грудня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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