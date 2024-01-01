Під час артобстрілу на Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Крижановський

Під час артобстрілу на Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Крижановський
На Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу загинув військовослужбовець з Волині Олексій Крижановський.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"На щиті повернувся додому солдат, оператор-радіотелефоніст розвідувальної роти військової частини А1994 Олексій Віталійович Крижановський (1986 р.н.). Він загинув 24 грудня під час артилерійського обстрілу позицій наших воїнів у населеному пункті Часів Яр Донецької області", - йдеться у дописі Ігоря Чайки.

Прощання з Героєм відбудеться завтра, 31 грудня, за таким порядком:
- 11.00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;
- 12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Останнім місцем спочинку Олексія Крижановського стане Алея почесних поховань міського цвинтаря.

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Теги: Олексій Крижановський, війна, загибель, втрата, смерть, Часів Яр, Ковель, Волинь
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