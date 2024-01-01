Під час артобстрілу на Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Крижановський

Олексій Крижановський.



Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



"На щиті повернувся додому солдат, оператор-радіотелефоніст розвідувальної роти військової частини А1994 Олексій Віталійович Крижановський (1986 р.н.). Він загинув 24 грудня під час артилерійського обстрілу позицій наших воїнів у населеному пункті Часів Яр Донецької області", - йдеться у дописі Ігоря Чайки.



Прощання з Героєм відбудеться завтра, 31 грудня, за таким порядком:

- 11.00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;

- 12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).



Останнім місцем спочинку Олексія Крижановського стане Алея почесних поховань міського цвинтаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу загинув військовослужбовець з ВолиніПро це повідомив Ковельський міський голова"На щиті повернувся додому солдат, оператор-радіотелефоніст розвідувальної роти військової частини А1994 Олексій Віталійович Крижановський (1986 р.н.). Він загинув 24 грудня під час артилерійського обстрілу позицій наших воїнів у населеному пункті Часів Яр Донецької області", - йдеться у дописі Ігоря Чайки.Прощання з Героєм відбудеться завтра, 31 грудня, за таким порядком:- 11.00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;- 12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).Останнім місцем спочинку Олексія Крижановського стане Алея почесних поховань міського цвинтаря.

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