У Львові перепоховали упівця, дисидента з Волині Данила Шумука. ВІДЕО

У Львові перепоховали упівця, дисидента з Волині Данила Шумука. ВІДЕО
На Личаківському кладовищі у Львові 27 грудня перепоховали прах воїна Української повстанської армії, громадського діяча, дисидента, учасника Гельсінської групи, волинянина Данила Шумука.

Він помер у 2004 році та був похований у Покровську. Тепер місце його останнього спочинку поруч із побратимами, розповіла Суспільному його онука Ніна Калач. 30 грудня Данилу Шумуку виповнилося б 110 років.

Данило Шумук народився у волинському селі Боремщина на Любомльщині. Понад 42 роки, говорить онука, дідусь провів у польських, нацистських та радянських таборах, 15 років жив у Канаді. У 86 років він повернувся в незалежну Україну.

"Коли приїхав, він був втішений як дитина — прапори, тризуби скрізь. Казав: "Тут так просто є тризуб!", — пригадує Ніна Калач. — Тішився тим, що він в Україні".
У Львові перепоховали упівця, дисидента з Волині Данила Шумука. ВІДЕО

Помер Данило Шумук 21 травня 2004 року у Покровську та був похований на місцевому кладовищі. Зараз до міста наближається фронт. Аби могилу не сплюндрували росіяни, військовослужбовець та журналіст Вахтанг Кіпіані звернувся до родини з ініціативою перепоховати прах дисидента Данила Шумука.

"Він заслуговує бути серед своїх побратимів з визвольного руху, які зі зброєю в руках боролись за Україну і серед побратимів, які словом у 60, 70, 80 роках боролися за те, щоби Україна стала вільною. На Личакові лежать такі люди як повстанець Михайло Сорока, Ірина Калинець та Михайло Горинь, які були дисидентами. Це ідеальне місце, щоби і воїн, і дисидент був серед своїх.", — зазначив Вахтанг Кіпіані, який приїхав на перепоховання.
У Львові перепоховали упівця, дисидента з Волині Данила Шумука. ВІДЕО

На перепоховання Данила Шумука приїхали волинські краєзнавці, музейники, політологи, журналісти й представники влади. Історик Олександр Остапюк розповів: був знайомий із Данилом Шумуком.
У Львові перепоховали упівця, дисидента з Волині Данила Шумука. ВІДЕО

"Комітет держбезпеки у радянські часи розпускав різні небилиці про Данила Шумука. Коли він був в радянських таборах, то вони сказали, що він хотів втекти за кордон. Це не правда, я особисто з ним говорив, не було навіть можливості такого зробити. Радянська влада його не відпускала, він відсидів до останнього дня. І вже потім, на вимогу діаспори в Канаді, прем’єр-міністра, все ж таки, його відпустили", — пригадує історик.

Зі слів історика Тараса Літковця, Данило Шумук свого часу був членом комуністичної партії, але був ідеалістом і коли побачив діяння радянської влади — став членом УПА і ОУН. У квітні 1945 року волинянина засудили до смертної кари, через півтора місяця вирок замінили на 20-річне ув'язнення.
У Львові перепоховали упівця, дисидента з Волині Данила Шумука. ВІДЕО

"В таборах радянських він сидів багато років і навіть був одним з активістів повстання в таборах в 50 роках, — говорить Тарас Літковець. — Таких людей знищували, унікально що його не знищили одразу, тому що рядових членів УПА відправляли на десятки років до білих ведмедів, то ідейних, переконаних членів організації українських націоналістів, зазвичай, знищували відразу".

Поховали Данила Шумука на Личаківському кладовищі на Полі почесних поховань. Зі слів військового Вахтанга Кіпіані, ексгумацію та перевезення праху Данила Шумука здійснили військовослужбовці 13 бригади нацгвардії України "Хартія" та СБУ.


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Теги: Волинь, Львів, Личаківське кладовище, Данило Шумук, перепоховання
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